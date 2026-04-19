“Mi firma por la Patria”, la nueva movilización del régimen en Cuba para medir obediencia en barrios y escuelas

La campaña se lanza en un momento de aguda tensión política y social

El régimen cubano inició este domingo una campaña nacional de recolección de firmas denominada "Mi firma por la Patria", presentada como un movimiento "espontáneo" de la sociedad civil, pero organizada y dirigida desde el Partido Comunista de Cuba (PCC).

Desde hoy, se abrieron libros de firmas en todas las comunidades, centros laborales y estudiantiles del país para respaldar la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano titulada "Girón es hoy y es siempre", emitida el 17 de abril.

La iniciativa fue anunciada la víspera por Yuniasky Crespo Baquero, jefa del Departamento Ideológico del Comité Central del PCC, durante la clausura del V Coloquio Internacional Patria.

Crespo Baquero enmarcó la campaña en términos de obligación constitucional. "Defendernos no es solo un derecho; es, como plasmamos en nuestra Constitución, el más grande honor y el deber supremo de cada cubano", señaló.

La propaganda oficial del régimen, difundida por el oficialista Canal Caribe, llamó a los cubanos a "ratificar con nuestra firma la convicción de defender la patria", convirtiendo la recogida de rúbricas en un acto de lealtad política explícita.

La declaración que se busca respaldar con las firmas afirma que Cuba no será jamás un trofeo, ni una estrella más de la constelación estadounidense, en alusión directa a la administración Trump.

No es la primera vez que el régimen recurre a esta maniobra. En septiembre de 2025, ejecutó una campaña idéntica del 24 al 30 de ese mes para respaldar al expresidente Nicolás Maduro, ante una supuesta amenaza de agresión militar a Venezuela.

En aquella ocasión, el Ministerio de Educación movilizó a estudiantes en todas las provincias, y exigió firmas a niños y adolescentes bajo amenaza de ser etiquetados como "contrarrevolucionarios".

La organización Cubalex denunció entonces violaciones a los derechos infantiles, incluyendo el principio del interés superior del niño y el derecho a una educación libre de presiones políticas.

Críticos y analistas señalan que estas campañas funcionan como mecanismos de control social y coerción, pues la no participación implica riesgos de señalamiento y sanciones laborales o estudiantiles.

La campaña se lanza en un momento de aguda tensión. El 3 de enero, una operación militar estadounidense en Venezuela culminó con la captura de Maduro y la muerte de 32 militares cubanos que formaban parte de su escolta personal.

El 29 de enero, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380 mediante la cual impuso aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, lo que agravó la crisis energética que ya causaba apagones masivos en toda la isla.

El 16 de abril, el gobernante Miguel Díaz-Canel presidió un acto en la esquina de 23 y 12 del Vedado por el aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la revolución cubana, donde llamó a los cubanos a estar listos para combatir.

Ese acto fue criticado por su baja asistencia y por el derroche de recursos en medio de la crisis. El humorista Ulises Toirac lo calificó de despilfarro de recursos, mientras la locutora Laritza Camacho ironizó: "Gritería, consignas y derroche. ¡Qué buen carácter!".

El propio Díaz-Canel reconoció durante el acto que "se carece de combustible absolutamente para casi todo", una admisión que contrasta con la retórica triunfalista de la campaña de firmas que arranca hoy en todo el país.