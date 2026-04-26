Agente del Servicio Secreto sobrevive a un disparo gracias a su chaleco antibalas en incidente cerca de Trump

Un agente del Servicio Secreto sobrevivió este sábado a un disparo recibido a muy corta distancia durante la Cena Anual de Corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton de Washington D.C., gracias a que su chaleco antibalas absorbió el impacto.

El presidente Donald Trump confirmó el incidente en una rueda de prensa en la madrugada de este domingo: «Un hombre cargó contra un checkpoint de seguridad armado con múltiples armas y fue neutralizado por miembros muy valientes del Servicio Secreto».

El sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, de 30 años y residente de Torrance, California, intentó forzar el área de magnetómetros del hotel alrededor de las 8:30 p.m. del sábado, armado con pistolas y cuchillos, y disparó aproximadamente cuatro o cinco tiros antes de ser reducido y detenido.

Trump describió la gravedad del ataque contra el agente herido: «Fue disparado desde muy corta distancia con un arma muy poderosa. El chaleco hizo su trabajo».

El mandatario indicó que habló personalmente con el oficial tras el incidente: «Está en excelente forma y de muy buen ánimo. Le dijimos que lo queremos y lo respetamos. Es un tipo muy orgulloso de lo que hace. Un agente del Servicio Secreto».

Trump, la primera dama Melania Trump y el vicepresidente JD Vance fueron evacuados de forma segura del recinto tras los disparos.

El presidente también ordenó publicar en Truth Social y otras plataformas un video del incidente, según explicó, «por razones de transparencia y claridad», describiendo al atacante como «un matón que atacó nuestra Constitución».

Unas 2,600 personas asistían al evento, entre ellas miembros del gobierno, el Congreso, diplomáticos y periodistas. El fiscal general interino Todd Blanche anunció que se presentarían «múltiples cargos» contra Allen, incluyendo uso de arma de fuego durante un crimen de violencia y agresión a un oficial federal. La fiscal federal Jeanine Pirro también mencionó cargos por agresión a un oficial federal con un arma peligrosa.

Agentes federales ejecutaron una orden de registro en el domicilio del sospechoso en Torrance. La motivación del ataque no había sido esclarecida hasta el momento.

El incidente ocurrió en lo que era la primera asistencia de Trump como presidente en funciones a la Cena de Corresponsales, rompiendo un boicot que se extendió durante todo su primer mandato entre 2017 y 2021, y también en 2025.

La investigación quedó a cargo del Servicio Secreto, el FBI y la Policía Metropolitana de Washington D.C. Trump anunció que el evento sería reprogramado en 30 días y pidió a los estadounidenses «resolver sus diferencias».