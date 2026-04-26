Claudia Sheinbaum sobre tiroteo en Cena de Corresponsales: «Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien»

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó este domingo al tiroteo ocurrido la noche del sábado durante la Cena Anual de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington D.C., expresando alivio por la seguridad del presidente Donald Trump y condenando la violencia.

«Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino», escribió Sheinbaum en su cuenta de X.

El incidente ocurrió el sábado por la noche en el Washington Hilton, cuando un hombre de 30 años originario de California abrió fuego cerca del área principal de control con detectores de metales del evento, alrededor de las 9:00 p.m. hora del Este.

Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y varios miembros del gabinete fueron evacuados de inmediato por el Servicio Secreto, resultando todos ilesos.

Entre los funcionarios evacuados se encontraban el secretario de Defensa Pete Hegseth, la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard y el asesor Stephen Miller.

Un agente del Servicio Secreto resultó herido al recibir un impacto de bala en su equipo protector y fue trasladado a un hospital local, donde se espera que sobreviva, según tres fuentes citadas por CNN.

El portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, confirmó oficialmente que «el presidente y la primera dama están a salvo junto con todos los protegidos», y señaló que la investigación se coordina con la Policía Metropolitana de Washington.

El sospechoso fue detenido en el lugar del incidente.

Trump reaccionó desde su red social Truth Social elogiando la actuación del Servicio Secreto y las fuerzas del orden, confirmando la captura del tirador y anunciando una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

«Una noche bastante intensa en D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido», escribió el mandatario.

Trump también anunció que la cena, a la que asistían unas 2,600 personas, sería reprogramada en un plazo de 30 días.

Era la primera vez que Trump asistía a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca como presidente en funciones, en lo que constituye un hecho sin precedentes en la historia del tradicional evento que reúne a periodistas, figuras políticas y celebridades.

El mensaje de Sheinbaum se produce en un contexto de relación bilateral compleja entre México y Estados Unidos, marcada por tensiones en materia de seguridad y soberanía, aunque la presidenta mexicana ha mantenido consistentemente un tono diplomático de no confrontación directa con Washington a lo largo de 2026.

Apenas días antes del tiroteo, Trump había criticado públicamente a Sheinbaum por su reacción ante la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua, acusándola de falta de «simpatía» hacia Estados Unidos.