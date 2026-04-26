María Elvira Salazar relata su experiencia en el tiroteo de la Cena de Corresponsales: «Una noche muy fuerte»

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar vivió de cerca el tiroteo que interrumpió la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca la noche del sábado en el Washington Hilton de Washington D.C., y al regresar a casa publicó un video en Facebook relatando los momentos de tensión que vivió durante el incidente.

«Acabo de llegar a mi casa de la fiesta de los corresponsales de la Casa Blanca, donde ocurrió el tiroteo. Gracias a Dios el presidente está bien. Gracias al Servicio Secreto y la policía de Washington no hay nadie herido», declaró Salazar en el video.

La representante republicana del Distrito 27 de Florida explicó que se encontraba muy cerca de la puerta cuando escuchó los disparos, y que su experiencia como periodista de guerra le permitió reconocer el sonido de inmediato.

«Yo estaba muy cerca de la puerta y oí el tiroteo, oí el sonido de los tiros. Como yo cubrí la guerra, yo sé cómo los tiros suenan. Dije esto es un tiroteo y me doy cuenta de la conmoción que se forma y nos metemos debajo de la mesa toda la gente que estaba en la mesa de NBC», relató.

Salazar asistió al evento como invitada de la cadena NBC y agradeció públicamente a sus anfitriones por la invitación.

Según el dossier de investigación, el tirador disparó al menos seis veces cerca del área de magnetómetros de seguridad, alrededor de las 8:40 p.m., antes de ser derribado por la policía. Reportes posteriores indican que el sospechoso murió en el incidente. No se reportaron víctimas adicionales entre los asistentes.

El presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y miembros del Gabinete fueron evacuados por el Servicio Secreto. Trump permaneció en un área segura dentro del hotel y partió hacia la Casa Blanca alrededor de las 9:45 p.m.

Esa misma noche, Trump anunció en su red social la captura del tirador y convocó una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Salazar también destacó que el mandatario informó que el evento de corresponsales se reprogramaría en un plazo de 30 días.

«Gracias a Dios nadie está herido, ha habido un final feliz y el presidente dice que dentro de los próximos 30 días la fiesta va a continuar. Pero aún así, momento difícil. Pero gracias a Dios, termino bien», señaló la congresista.

En su publicación escrita, Salazar también reflexionó sobre la libertad de prensa al recordar sus más de 35 años como periodista antes de llegar al Congreso, y subrayó la importancia de un periodismo honesto y basado en hechos.

El Servicio Secreto y la Policía Metropolitana de Washington iniciaron una investigación sobre el incidente, que se produce semanas después de que se reportaran disparos cerca de Lafayette Park el 5 de abril sin que se registraran heridos en aquella ocasión.

«Hoy más que nunca, agradecida con quienes protegen a nuestra nación», concluyó Salazar en su mensaje en Facebook.