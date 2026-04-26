María Elvira Salazar relata su experiencia en el tiroteo de la Cena de Corresponsales: «Una noche muy fuerte»

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar vivió de cerca el tiroteo que interrumpió la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca la noche del sábado en el Washington Hilton de Washington D.C., y al regresar a casa publicó un video en Facebook relatando los momentos de tensión que vivió durante el incidente.
«Acabo de llegar a mi casa de la fiesta de los corresponsales de la Casa Blanca, donde ocurrió el tiroteo. Gracias a Dios el presidente está bien. Gracias al Servicio Secreto y la policía de Washington no hay nadie herido», declaró Salazar en el video.
La representante republicana del Distrito 27 de Florida explicó que se encontraba muy cerca de la puerta cuando escuchó los disparos, y que su experiencia como periodista de guerra le permitió reconocer el sonido de inmediato.
«Yo estaba muy cerca de la puerta y oí el tiroteo, oí el sonido de los tiros. Como yo cubrí la guerra, yo sé cómo los tiros suenan. Dije esto es un tiroteo y me doy cuenta de la conmoción que se forma y nos metemos debajo de la mesa toda la gente que estaba en la mesa de NBC», relató.
Salazar asistió al evento como invitada de la cadena NBC y agradeció públicamente a sus anfitriones por la invitación.
Según el dossier de investigación, el tirador disparó al menos seis veces cerca del área de magnetómetros de seguridad, alrededor de las 8:40 p.m., antes de ser derribado por la policía. Reportes posteriores indican que el sospechoso murió en el incidente. No se reportaron víctimas adicionales entre los asistentes.
El presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y miembros del Gabinete fueron evacuados por el Servicio Secreto. Trump permaneció en un área segura dentro del hotel y partió hacia la Casa Blanca alrededor de las 9:45 p.m.
Esa misma noche, Trump anunció en su red social la captura del tirador y convocó una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Salazar también destacó que el mandatario informó que el evento de corresponsales se reprogramaría en un plazo de 30 días.
«Gracias a Dios nadie está herido, ha habido un final feliz y el presidente dice que dentro de los próximos 30 días la fiesta va a continuar. Pero aún así, momento difícil. Pero gracias a Dios, termino bien», señaló la congresista.
En su publicación escrita, Salazar también reflexionó sobre la libertad de prensa al recordar sus más de 35 años como periodista antes de llegar al Congreso, y subrayó la importancia de un periodismo honesto y basado en hechos.
El Servicio Secreto y la Policía Metropolitana de Washington iniciaron una investigación sobre el incidente, que se produce semanas después de que se reportaran disparos cerca de Lafayette Park el 5 de abril sin que se registraran heridos en aquella ocasión.
«Hoy más que nunca, agradecida con quienes protegen a nuestra nación», concluyó Salazar en su mensaje en Facebook.
Preguntas frecuentes sobre el tiroteo en la Cena de Corresponsales y la experiencia de María Elvira Salazar
CiberCuba te lo explica:
¿Qué ocurrió durante el tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca?
Durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, un tiroteo interrumpió el evento, causando momentos de tensión. El tirador abrió fuego cerca del área de magnetómetros de seguridad, pero fue rápidamente neutralizado por el Servicio Secreto y la policía de Washington, sin que se reportaran heridos entre los asistentes.
¿Cómo vivió la congresista María Elvira Salazar el incidente del tiroteo?
María Elvira Salazar, quien estaba presente en el evento como invitada de NBC, relató que escuchó los disparos y se refugió bajo una mesa junto con otras personas. Su experiencia previa como periodista de guerra le permitió identificar rápidamente el sonido de los disparos.
¿Qué medidas de seguridad se tomaron tras el tiroteo en la Cena de Corresponsales?
Tras el tiroteo, el Servicio Secreto evacuó al presidente Donald Trump, la primera dama y otros funcionarios clave, mientras el tirador era neutralizado. Además, la Guardia Nacional fue desplegada en el perímetro del hotel para garantizar la seguridad de los asistentes.
¿Cuál fue la reacción del presidente Trump ante el tiroteo?
El presidente Trump elogió la rápida y valiente respuesta del Servicio Secreto y las fuerzas del orden tras el incidente. También afirmó que el evento sería reprogramado en un plazo de 30 días y llamó a los estadounidenses a resolver sus diferencias.
¿Cómo se relaciona este incidente con la postura política de María Elvira Salazar?
María Elvira Salazar, conocida por su postura crítica hacia regímenes autoritarios, ha destacado la importancia de la seguridad nacional y el papel de las fuerzas de seguridad en proteger a los ciudadanos. Su experiencia en la Cena de Corresponsales refuerza su enfoque en la seguridad y el periodismo honesto como pilares de la democracia.
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