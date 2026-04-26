Dongfeng revive su alianza con Stellantis (Peugeot y Citroën): nuevos concepts eléctricos desde Wuhan para China y exportación

Stellantis, el grupo automovilístico que agrupa 14 marcas —Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram y Vauxhall— anunció el pasado jueves la renovación de su alianza industrial con el fabricante chino Dongfeng para producir una nueva generación de vehículos eléctricos en la planta de Wuhan, destinados tanto al mercado chino como a la exportación global.

El anuncio se produjo en el Salón Internacional del Automóvil de Pekín 2026, donde Dongfeng Peugeot y Dongfeng Citroën presentaron conjuntamente cuatro estudios de diseño que prefiguran la gama de producción prevista para 2027.

Peugeot mostró el Concept 6, un sedán de gran tamaño con silueta shooting brake y firma LED de triple garra de león, y el Concept 8, un SUV grande que se perfila como producto insignia en el mercado de nuevas energías.

Ambos modelos incorporarán tecnología steer-by-wire, el sistema Hypersquare de dirección sin columna mecánica, sistemas avanzados de asistencia a la conducción de nivel 3 —manos libres y ojos libres— y modos de conducción personalizados.

Dongfeng Citroën, por su parte, presentó el ELO Concept, un MPV eléctrico compacto de 4,100 mm de longitud con plataforma 100% eléctrica, tracción trasera, puertas correderas opuestas, sin pilar B y función V2L para alimentar dispositivos externos, y el Polygon Concept, que anticipa tecnologías como ruedas de plástico reciclado impresas en 3D y asientos personalizables por la misma técnica.

El director ejecutivo de Peugeot, Alain Favey, subrayó en Pekín la centralidad estratégica de China para el grupo: «Pekín es una etapa clave para Peugeot hoy. Este salón no es solo para presentar planes de futuros productos, sino para reafirmar nuestra ambición. China es un motor clave de nuestra transformación global, especialmente en electrificación, innovación y elevación de marca».

Según el comunicado oficial de Stellantis, los nuevos vehículos «prefiguran una nueva gama de sedanes y SUV grandes, producidos en China para China, así como para la exportación desde China a los mercados internacionales de Peugeot», combinando el diseño francés con la tecnología de Dongfeng y la calidad de fabricación de la planta de Wuhan.

Este relanzamiento llega tras años de caída dramática de ventas de las marcas francesas en el país asiático: de un pico de 734,000 unidades combinadas en 2014, las cifras se desplomaron a 68,000 en 2024 y apenas 43,000 en 2025, con una cuota de mercado inferior al 0.3%.

La estrategia del anterior director ejecutivo Carlos Tavares fue calificada de «asset-light» e implicó el cierre de fábricas y la retirada de capital en China.

El nuevo director ejecutivo Antonio Filosa, nombrado en 2025, ha reorientado el rumbo del grupo y anunció en abril de 2026 que Stellantis concentrará la inversión en cuatro marcas núcleo: Jeep, Ram, Peugeot y Fiat, mientras el resto compartirán plataformas y tecnología.

La alianza entre Dongfeng y las marcas francesas de Stellantis tiene sus raíces en 1992, cuando se fundó la joint venture DPCA (Dongfeng Peugeot-Citroën Automobile) como acuerdo 50/50 entre Dongfeng Motor Corporation y PSA Peugeot Citroën, con sede y planta de producción en Wuhan.

Favey fijó como objetivo alcanzar 500,000 ventas en mercados de exportación para 2030 y aspira a situar a Peugeot entre las cinco primeras marcas europeas del mundo con 1.5 millones de unidades anuales: «En los próximos años, China deberá convertirse en un hub de producción clave en el plan de transformación global de Peugeot».