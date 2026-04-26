Europa abre la puerta a más carros chinos: MG mira a España y Leapmotor lanza eléctrico desde 26,900 euros

Vídeos relacionados:

SAIC Motor, el gigante estatal chino propietario de la marca MG, ha elegido España para instalar su primera fábrica europea de vehículos eléctricos, según informó Bloomberg citando fuentes anónimas cercanas a la operación.

La decisión supone que España se impone a Hungría, la otra gran candidata, en lo que representa un nuevo avance de la industria automotriz china dentro del mercado europeo para esquivar los aranceles impuestos por Bruselas.

Las fuentes consultadas por Bloomberg advirtieron que la operación aún no está cerrada: «La decisión todavía no se ha cerrado del todo. Aún faltan por fijarse detalles de suma importancia como son el monto de la inversión por parte de Saic Motor, la capacidad productiva de la planta o los plazos».

Galicia emerge como la región favorita para acoger la instalación, gracias a su ecosistema industrial automovilístico consolidado en torno a la planta de Stellantis en Vigo.

En diciembre de 2025, una delegación de SAIC ya visitó Galicia para reunirse con el Gobierno regional y la Autoridad Portuaria de Vigo, y este mes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, viajó a Shanghái para reunirse con ejecutivos de la compañía y visitar su centro de investigación y desarrollo.

La estrategia de SAIC responde directamente a los aranceles que la Unión Europea aplica desde octubre de 2024 a los vehículos eléctricos fabricados en China, con tasas de entre el 7,8% y el 35,3%.

SAIC soporta precisamente el extremo más alto de esa horquilla, lo que hace especialmente urgente para la compañía producir dentro del bloque europeo.

El contexto diplomático también ha jugado un papel determinante: el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó China a mediados de abril y se reunió con representantes de SAIC y otras nueve empresas chinas para presentar España como destino de inversión.

SAIC, séptimo mayor fabricante de automóviles del mundo por volumen de ventas en 2025, adquirió la marca británica MG en 2007 tras la quiebra de Rover, y tiene también participación en empresas conjuntas con General Motors y Volkswagen para fabricar sus vehículos en China.

En paralelo, Leapmotor —la marca china integrada en el Grupo Stellantis— protagoniza otro movimiento relevante: el pasado miércoles abrió pedidos en Europa de su nuevo modelo B05, un hatchback eléctrico deportivo del segmento C, con precios desde 26,900 euros.

El lanzamiento se anunció el jueves en el Salón del Automóvil de Pekín bajo el lema «Una nueva respuesta al mundo», con la asistencia de más de 100 medios internacionales de cinco continentes.

Leapmotor ya produce en la planta de Stellantis en Figuerelas, Zaragoza, lo que le permite esquivar los aranceles europeos y competir en precio con los fabricantes locales.

La compañía entregó cerca de 600,000 vehículos en todo el mundo en 2025 y logró su primer año de rentabilidad; en el primer trimestre de 2026, sus exportaciones al exterior superaron las 40,000 unidades, un récord histórico.

Ambas noticias llegan en un momento en que las marcas chinas ya representan más del 11% de las ventas de automóviles en España, frente al 6,64% que registraban en 2024.

MG fue la marca china más vendida en España en 2025, con 45,163 vehículos registrados, y su modelo MG ZS quedó en tercera posición en el ranking nacional de los más vendidos, por delante del Seat Ibiza.

España se consolida así como el principal destino europeo para la industria automotriz china: CATL ya puso la primera piedra de su planta de baterías en Zaragoza en noviembre de 2025, con capacidad para generar 4,000 empleos, y Chery produce en la Zona Franca de Barcelona en alianza con Ebro-EV Motors, con previsión de alcanzar 1,200 trabajadores en 2027.

Según las proyecciones del sector, las marcas chinas podrían alcanzar el 25% del mercado español de automóviles en 2030.