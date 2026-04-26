BYD promete cargar un carro eléctrico casi completo en 9 minutos: la nueva guerra china ya no es por autonomía, sino por tiempo

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BYD anunció en marzo de 2026 una tecnología de carga que promete llevar la batería de un vehículo eléctrico del 10% al 97% en apenas nueve minutos, redefiniendo los estándares globales del sector con su sistema FLASH Charging de 1,500 kW y la nueva Blade Battery 2.0.

El anuncio fue presentado el cinco de marzo por Wang Chuanfu, presidente y director ejecutivo de BYD, quien subrayó que «la industria debe abordar los desafíos persistentes de las bajas velocidades de carga y el rendimiento reducido de carga a bajas temperaturas si quiere convencer a los consumidores que aún dudan en dar el paso hacia la movilidad eléctrica».

La cifra central es contundente: del 10% al 70% en cinco minutos; del 10% al 97% en nueve minutos.

Incluso a -30°C —condiciones que normalmente reducen drásticamente la velocidad de carga— el sistema lleva la batería del 20% al 97% en solo 12 minutos, apenas tres más que en condiciones normales.

El FLASH Charging entrega hasta 1,500 kW a través de un único conector, más de tres veces la potencia del Tesla Supercharger V4, que alcanza un máximo de 350 kW, dejando a los fabricantes occidentales muy por detrás en esta carrera.

La base tecnológica es la Blade Battery 2.0, desarrollada en seis años de investigación intensiva.

Su sistema de transporte iónico «FlashPass» combina tres innovaciones: el cátodo «Flash-Release» con arquitectura multinivel de partículas, el electrolito «Flash-Flow» optimizado con inteligencia artificial, y el ánodo «Flash-Intercalate» con inserción tridimensional de iones de litio.

Juntos, reducen la resistencia interna y el calor generado durante la carga.

La batería también aumenta la densidad energética un 5% respecto a la generación anterior, lo que permite autonomías superiores a 1,000 km en ciclo CLTC chino —el Denza Z9GT, primer modelo con esta tecnología, alcanza 1,036 km.

En materia de seguridad, la Blade Battery 2.0 superó el primer test mundial que combina carga FLASH y prueba de penetración con clavo sin fuga térmica, humo ni fuego, incluso tras 500 ciclos de carga rápida, y resistió el cortocircuito simultáneo de cuatro celdas a más de 700°C sin incendio ni explosión.

Pero la tecnología es solo la mitad de la ecuación: el verdadero desafío es la infraestructura.

Al momento del anuncio, BYD contaba con 4,239 estaciones FLASH Charging instaladas en China; para principios de abril ya superaba las 5,000, con un ritmo de expansión de aproximadamente 1,600 nuevas estaciones por mes.

La meta es llegar a 20,000 estaciones operativas en China antes de finales de 2026, cubriendo 292 ciudades.

Cada estación incorpora un sistema de almacenamiento de energía de descarga ultrarrápida que actúa como reserva y amplificador de potencia para evitar sobrecargas en la red eléctrica.

Fuera de China, sin embargo, los cargadores de 1,500 kW son prácticamente inexistentes a la fecha.

En Europa, BYD planea desplegar 3,000 cargadores Flash en los próximos 12 meses, comenzando por Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido, con expansión prevista a 30 países antes de finales de 2026.

El primer modelo con Blade Battery 2.0 en llegar al continente será el Denza Z9GT, que debutó en París el ocho de abril.

La competencia interna china, además, no da tregua: Geely/Lynk & Co ya superó a BYD en velocidad de carga el siete de abril, logrando la carga del 10% al 70% en cuatro minutos y 22 segundos, lo que evidencia que la guerra ya no se libra por autonomía, sino por tiempo.

Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD, resumió la propuesta con una fórmula directa al presentar el sistema en Europa: «Listo en 5, lleno en 9, frío suma 3».