Dongfeng y Huawei presentan el Yijing X9 (Epicland X9), un SUV eléctrico que convierte el automóvil en una plataforma tecnológica inteligente

Dongfeng Motor Corporation y Huawei presentaron el pasado jueves el Yijing X9, conocido internacionalmente como Epicland X9, en el Beijing Auto Show 2026 (Auto China 2026), un SUV de lujo de seis plazas que integra por primera vez el ecosistema tecnológico completo de Huawei en un vehículo de producción.

El modelo había hecho su debut oficial el miércoles 23 de abril en la Conferencia de Tecnología Automotriz de Huawei, un día antes de su presentación pública en el salón de Pekín, que reúne este año 1,451 modelos y 181 estrenos mundiales en un área récord de 380,000 metros cuadrados bajo el lema «Future of Intelligence».

El X9 mide 5,301 mm de largo, con una batalla de 3,120 mm y una altura de 2,015 mm, posicionándose en el segmento F de SUV de lujo de gran tamaño. Su diseño, denominado «Starlight Warrior», aplica el ratio áureo 0.618 en la fascia delantera y utiliza acero de ultra alta resistencia de 2,400 MPa en la carrocería.

En el plano visual, el vehículo incorpora faros de proyección inteligente de un millón de píxeles con secuencia de bienvenida que proyecta firmas de luz en el suelo, 412 LEDs ISD duales en la parte frontal capaces de comunicarse con peatones y otros conductores, y una tira de luz trasera de 1.83 metros con 1,172 LEDs que generan un efecto denominado «río de estrellas».

El techo aloja el sensor LiDAR de 896 líneas de Huawei, descrito como el de mayor resolución jamás instalado en un vehículo de producción en serie, integrado dentro del sistema de conducción autónoma Qiankun ADS 4.1, que cuenta con 36 sensores externos en total: tres LiDAR de estado sólido adicionales, nueve radares de onda milimétrica, doce radares ultrasónicos y 11 cámaras de alta definición.

El interior presenta la cabina «Harmony Space 6», con dos pantallas butterfly wing de 17.2 pulgadas que corren HarmonyOS, asientos de gravedad cero e interacción de voz con inteligencia artificial en tiempo real.

El X9 es el primer vehículo co-desarrollado con Huawei en ofrecer el conjunto tecnológico completo de la compañía: conducción autónoma, cabina, chasis inteligente, óptica automotriz, servicios en la nube y plataforma de 800 voltios. Se comercializará en versión eléctrica pura y de autonomía extendida, con suspensión neumática de doble cámara, control de amortiguación continua y dirección en las cuatro ruedas.

El precio esperado es inferior a 350,000 yuanes (aproximadamente 50,000 dólares), por debajo del Voyah Taishan, compitiendo directamente con el Li Auto L9 y el AITO M9 en el mercado chino de vehículos eléctricos de lujo.

La alianza entre Dongfeng y Huawei bajo la marca Yijing fue anunciada en noviembre de 2025, junto con otra marca paralela llamada Qijing —internacionalmente Aistaland— desarrollada con el Grupo GAC. El modelo de negocio de Huawei en el sector del automóvil no implica fabricar vehículos directamente: la tecnológica aporta el software, los sistemas de conducción autónoma y el ecosistema digital, mientras Dongfeng asume la manufactura y la escala productiva.

Esta estrategia ya había dado resultados con AITO, la marca desarrollada con Seres Group desde 2021, que superó las 500,000 unidades entregadas en China a finales de 2024, y con Luxeed, la alianza con Chery iniciada en 2024, consolidando a Huawei como actor central en la industria automotriz china de nueva energía.

«Los gigantes tecnológicos ya no son simples invitados en la industria del automóvil. Son los nuevos propietarios», resumió la presentadora del evento en Auto China 2026, sintetizando el mensaje que Dongfeng y Huawei buscan proyectar con el Epicland X9 ante el mercado global.