Sacerdote cubano con pronóstico esperanzador tras accidente en iglesia

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El sacerdote Yuniel Alfonso Quintero, conocido cariñosamente como "Lolo", muestra este miércoles una "evolución favorable" en su estado de salud, luego del accidente que sufrió la víspera al caer del techo de una iglesia en Cienfuegos, según el parte médico oficial del mediodía difundido por la Diócesis de esa provincia.

El párroco "se mantiene estable, con una recuperación casi total de la memoria", informó el vicario general de la Diócesis de Cienfuegos, padre Manel Homar Toboso. "Actualmente se expresa con claridad y presenta buen ánimo, lo cual refleja una evolución favorable", subrayó.

Captura de Facebook/Diócesis de Cienfuegos

Toboso añadió que "se continúa a la espera de que la intervención quirúrgica de la cadera pueda realizarse lo antes posible" y dio un informe alentador sobre "las posibles lesiones por traumatismo craneal" que habría sufrido el sacerdote, las cuales "parecen estar siendo descartadas, lo que constituye un signo esperanzador".

La Diócesis invitó a la comunidad religiosa a mantenerse en oración por la "pronta y completa recuperación" de Quintero, párroco de las Parroquias Nuestra Señora del Carmen de Rodas y Nuestra Señora de la Caridad de Cartagena, ambas en el municipio de Rodas.

El martes, el cura fue ingresado de urgencia en la sala de terapia intensiva del Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima, en la ciudad de Cienfuegos, con fracturas en la cadera y el cráneo como consecuencia de la caída.

Las lesiones que sufrió Quintero en el accidente han causado preocupación entre los fieles y la comunidad católica de la región, que siguen de cerca la recuperación del sacerdote y aguardan nuevos partes médicos que confirmen su mejoría.

Hasta el momento no se han revelado las causas del accidente. Se desconoce si el padre realizaba algún trabajo de reparación en el techo del inmueble o fueron otras las circunstancias que provocaron su caída. Muchas iglesias del país acusan un severo deterioro estructural debido a daños acumulados por filtraciones y falta de mantenimiento durante años.

En junio de 2025, se desplomó una parte de la cruz de la iglesia San Antonio de Padua en Cárdenas, hecho que dejó a dos personas heridas.

El accidente del párroco de Cienfuegos ocurrió en un momento muy sensible para la Iglesia Católica en Cuba, pues días antes falleció el obispo emérito Jorge Enrique Serpa Pérez, a los 84 años, una figura de gran relevancia para el catolicismo cubano, cuya vida estuvo marcada por el exilio y la fe. Tras su ordenación como sacerdote en Bélgica en 1968, el régimen cubano impidió a Serpa regresar al país durante 31 años, por lo que desempeñó su ministerio en la Arquidiócesis de Bogotá, Colombia. Al retonar a la isla, en 1999, fue integrado al Consejo Presbiteral de La Habana y ejerció como párroco, vicario episcopal y rector del Seminario Mayor de San Cristóbal de La Habana.

En diciembre pasado, murió el sacerdote holguinero José Necuze Necuze, a los 92 años, presuntamente a causa del virus del chikungunya, según fuentes de su entorno familiar. Necuze se formó como sacerdote en España y, luego de su regreso a Cuba, ejerció su ministerio en la Arquidiócesis de Santiago, antes de continuar su servicio pastoral en varias localidades del oriente del país.