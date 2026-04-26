Negligencia mortal: almacén sin electricidad deja morir a casi 30 perezosos en Florida

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Un almacén de importación de animales en Orlando, Florida, operado bajo el nombre Sanctuary World Imports, fue escenario de la muerte de casi 30 perezosos silvestres entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, según un informe de inspección de las autoridades estatales de vida silvestre de Florida publicado por AP.

El informe de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, elaborado en agosto de 2025, determinó que 21 perezosos importados desde Guyana murieron en diciembre de 2024 cuando las temperaturas en el almacén cayeron a un rango de entre 4.4 y 12.8 grados Celsius.

Los perezosos son incapaces de regular su temperatura corporal con la misma eficiencia que otros mamíferos y necesitan un ambiente de entre 20 y 30 grados Celsius para sobrevivir, según el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Peter Bandre, identificado como el titular de la licencia de la instalación, reconoció que el edificio «no tenía agua ni electricidad y no estaba listo para recibir a los animales, pero era demasiado tarde para cancelar el envío».

La instalación adquirió calefactores portátiles como solución de emergencia, pero estos dispararon un fusible y se apagaron, dejando a los perezosos sin calor durante al menos una noche.

Bandre describió las muertes como un «choque por frío», término que usó para explicar el colapso fisiológico de los animales ante las bajas temperaturas.

La misma empresa ordenó posteriormente 10 perezosos adicionales desde Perú, que llegaron en febrero de 2025. Dos llegaron muertos. Los ocho restantes aparecieron emaciados y murieron por lo que el informe estatal denominó «problemas de salud deficiente».

Entre los casos documentados en los informes de necropsia figura el de Kiwi, un perezoso bebé de nueve meses que presentaba hinchazón pero pesaba menos de tres libras al momento de su muerte.

Bandre señaló que planeaba contratar a un nuevo veterinario, el tercero de la instalación, según el informe estatal.

Un representante de la empresa atribuyó las muertes a «la intensa tensión fisiológica del tránsito internacional, el cambio de dieta y la captura en estado salvaje, que muy probablemente suprimió sus sistemas inmunológicos».

A pesar de documentar graves irregularidades, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida no impuso multas ni citaciones legales, al concluir que no hubo dolo intencional, lo que ha generado críticas de organizaciones de protección animal.

En inspecciones de seguimiento realizadas en marzo de 2026, Benjamin Agresta, presidente de la empresa, informó a los inspectores que el negocio había cambiado de nombre a Sloth World Inc. y que Bandre ya no estaba vinculado a la operación.

Las inspecciones de marzo confirmaron que la instalación donde murieron los perezosos de Guyana contaba entonces con calefacción y aire acondicionado independientes, con temperatura constante de 27.8 grados Celsius, sin que los inspectores observaran problemas con los animales que albergaba en ese momento.

El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida declaró estar «trabajando con Sloth World para investigar y diagnosticar los problemas continuos de la instalación», mientras que registros de permisos gubernamentales indican que la empresa adquirió al menos 38 perezosos silvestres adicionales más allá de los 31 que murieron bajo su custodia.