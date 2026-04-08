Denuncian a residente de Güines por maltrato animal

Un hombre identificado como Juan Carlos, residente en Güines, municipio de la provincia de Mayabeque, fue denunciado públicamente a través de un video en Facebook por arrastrar a dos pequeños perros hasta casi ahorcarlos en un parque público de esa localidad.

El video fue publicado por el activista animalista Alberto Luiz Cruz, quien presenció el hecho junto a una amiga mientras transitaban por el parque. Las imágenes muestran a dos perros mestizos de pelaje negro, café y blanco siendo arrastrados por un hombre en la vía pública.

"Juan Carlos del reparto está mal de la cabeza, supuestamente ya no es la primera vez que se lleva los animales para matarlos. Una amiga y yo íbamos pasando por el parque cuando lo vimos ahorcándolos. Vamos camino a la policía a denunciarlo porque hay que tomar medidas, porque no es la primera vez y no lo vamos a permitir", escribió Cruz.

Publicación en Facebook

En el video el hombre asegura que había pagado 200 pesos por los perros, y los testigos le propusieron devolverle el dinero a cambio de que entregara a los animales.

Ante su negativa, los activistas amenazaron con ir a la policía, pero varias personas se unieron a sus reclamos y lograron arrebatarle los perros al presunto dueño.

Este caso se suma a una serie de episodios de maltrato animal que han sido denunciados públicamente en Cuba en los últimos años.

Recientemente, un militar fue denunciado por agredir brutalmente a un perro en Regla, mientras que en otro caso un entrenador en el municipio de Playa fue señalado por patear a un pastor alemán.

Cuba cuenta con el Decreto-Ley No. 31/2021 de Bienestar Animal, publicado en la Gaceta Oficial, que establece sanciones para quienes maltraten animales. Sin embargo, su aplicación ha sido cuestionada por activistas, especialmente después de que el propio gobierno reconoció un incremento en las denuncias de maltrato animal en el país.

Ante la falta de respuestas institucionales efectivas, organizaciones como Bienestar Animal Cuba (BAC) han intensificado su labor de denuncia, al punto de que BAC ha escalado casos a instancias internacionales para visibilizar la situación de los animales en la isla.