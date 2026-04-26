Mujer intenta aparcar su camioneta y aplasta un Lamborghini en Florida: «La señora no me vio»

Una conductora subió literalmente con su camioneta encima de un Lamborghini Huracán estacionado en un centro comercial de Lake Nona, Florida, en un insólito accidente que se convirtió en tendencia mundial el pasado viernes.

Según los videos del accidente difundidos en Instagram, la mujer manejaba una pickup Chevrolet Silverado modificada con suspensión elevada y no advirtió la presencia del superdeportivo de perfil muy bajo al intentar aparcar, terminando con la parte delantera de la camioneta montada sobre el capó del Lamborghini.

El propietario del vehículo aplastado es el empresario e influencer Ramon Ferrer, conocido en redes como @1realramon, quien se encontraba dentro del automóvil en el momento del impacto y salió completamente ileso.

«La señora no me vio, me pasó por arriba. Si ella no hubiese parado por el eje que la atrapó ahí, me pasaba por arriba completo en el Lambo», relató Ferrer en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Según el propio influencer, fue el eje de la camioneta el que quedó atascado en el chasis del Lamborghini lo que evitó que el vehículo fuera aplastado por completo.

«Dime quién ve un Lambo abajo de un truck. Esto es una película, es una locura», añadió Ferrer, visiblemente sorprendido pero sin perder la calma ante la magnitud del daño. Ha publicado varios videos mostrando el accidente desde distintas perspectivas y uno de los reels supera los 5,7 millones de vistas.

La extracción de los vehículos resultó tan complicada como el propio accidente: los bastidores de ambos autos quedaron entrelazados y al intentar mover la camioneta, arrastraba también al Lamborghini.

Finalmente fue necesario usar equipo especializado para levantar el truck completo y liberar el deportivo, un proceso que Ferrer documentó en uno de sus videos publicados en Instagram.

«Me dolió más cuando me quitaron al truck Silverado de arriba que el mismo accidente», escribió el influencer con humor en la descripción de ese segundo vídeo.

Pese a la magnitud visual del choque, no se reportaron heridos. El incidente fue catalogado como "accidente" y la conductora no fue identificada públicamente.

El Lamborghini Huracán es uno de los modelos más icónicos de la marca italiana, con una altura al suelo de apenas unos centímetros que lo hace prácticamente invisible para el conductor de una camioneta elevada.

Su valor de mercado oscila entre 212,000 y más de 400,000 dólares según el modelo y año, lo que convierte cualquier daño en una pérdida material millonaria.

El caso reavivó el debate sobre accidentes con autos de lujo y los riesgos que representan las camionetas con suspensión modificada, muy populares en Florida y el sur de Estados Unidos, que generan puntos ciegos significativos respecto a vehículos de perfil bajo.

También se abrió la discusión sobre la cobertura de seguros para superdeportivos. «Los del seguro dirán a la señora: ¿Qué le pasaste por arriba a un qué?», fue uno de los comentarios más compartidos entre los usuarios.

Ferrer, lejos de lamentarse públicamente, aprovechó el incidente para proyectar una imagen de resiliencia ante sus seguidores: «Una camioneta pasó por encima de mi Lambo, pero nuestra mentalidad no cambia».

El accidente ocurrió en Lake Nona, un exclusivo barrio planificado en el área de Orlando, y recuerda a otros violentos accidentes registrados en el sur de Florida donde los daños materiales han sido igualmente espectaculares.