Aeropuerto Internacional de Miami estrena holograma para asistencia a viajeros con Inteligencia Artificial

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El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) se convirtió en el primer aeropuerto del mundo en desplegar un chatbot holográfico impulsado por inteligencia artificial a gran escala para asistir a los pasajeros, según anunció el Condado de Miami-Dade el 20 de abril.

La tecnología fue presentada oficialmente por la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, durante la conferencia tecnológica eMerge Americas 2026, celebrada en el Miami Beach Convention Center.

"Miami-Dade está a la vanguardia en eMerge Americas 2026. Desde servicios gubernamentales impulsados por IA hasta el nuevo asistente virtual de MIA, el futuro se está construyendo aquí mismo. ¡Somos Future Ready!", escribió la alcaldesa en la red social X el pasado jueves.

El sistema fue desarrollado en colaboración con tres empresas: Mappedin (mapeo interior), Satisfi Labs (IA conversacional) y Hypervsn (hologramas tridimensionales).

El holograma está instalado en cuatro puntos clave de entrada del aeropuerto, incluyendo una ubicación cercana al puesto de control 4 de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), y promete guiar al pasajero desde la acera hasta la puerta de embarque.

Según reporta la plataforma OnlyinDade, "el holograma ofrece asistencia en tiempo real y basada en la ubicación a los viajeros mediante interacción conversacional natural, disponible en pantallas in situ, kioscos, plataformas móviles y web".

La clave tecnológica del sistema es su capacidad geo-consciente: sabe exactamente en qué parte del aeropuerto se encuentra el pasajero y ofrece indicaciones precisas en tiempo real, en varios idiomas.

El lanzamiento forma parte de la estrategia 'Future-Ready' del Condado de Miami-Dade, que también incluye robótica de higiene y visión por computadora con IA para el flujo de tráfico en el Puerto de Miami.

La empresa Hypervsn, proveedora de la tecnología holográfica, ya había implementado soluciones similares en el aeropuerto de Keflavík, en Islandia, para instruir a pasajeros sobre normas de seguridad, lo que redujo rechazos de equipaje y tiempos de espera. Sin embargo, la integración con IA conversacional geo-consciente a la escala de MIA es presentada como una novedad mundial.

El anuncio no estuvo exento de críticas. Usuarios en redes sociales señalaron la contradicción de invertir en hologramas mientras el aeropuerto arrastra problemas de infraestructura sin resolver.

"Esto no mejora en absoluto la experiencia del pasajero y es más evidencia del condado desperdiciando fondos de los contribuyentes en terceros y trucos de magia, en lugar de atender el hecho de que el aeropuerto parece una terminal de autobuses del tercer mundo de los años setenta", escribió un usuario de X, citado por el Miami New Times.

El MIA fue calificado entre los peores aeropuertos del mundo en agosto de 2025, precisamente por el deterioro de ascensores, escaleras mecánicas y pasillos.

El aeropuerto lleva años inmerso en un proceso de modernización valorado en 9,000 millones de dólares, que incluye nuevas instalaciones de estacionamiento y mejoras de infraestructura. En diciembre de 2025 también estrenó portones con reconocimiento facial en las filas de TSA PreCheck.

El MIA manejó 55.9 millones de pasajeros en 2024, lo que lo convierte en uno de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos y en un escenario de alto impacto para probar tecnologías de atención al viajero.

Los aeropuertos del sur de Florida se preparan para cifras récord en los próximos años, lo que añade presión para mejorar la experiencia de los pasajeros tanto en infraestructura como en servicios digitales.