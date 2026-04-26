Un caimán gigante de más de 11 pies sorprende a agentes de policía en Florida

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Agentes del Departamento del Alguacil del Condado Orange, en Florida, respondieron el pasado viernes a una llamada al 911 que reportaba un caimán de unos cinco pies deambulando cerca de un complejo de apartamentos, y se encontraron con un reptil de más de 11 pies de largo, más del doble de lo esperado.
El incidente ocurrió de noche en una zona vial urbana del Condado Orange, en el área metropolitana de Orlando, y concluyó sin heridos ni daños a personas o mascotas tras una operación coordinada entre los agentes y tramperos autorizados por el estado.
«¡Imaginen su sorpresa cuando descubrieron que el caimán medía más de 11 pies de largo!», publicó el propio departamento en sus redes sociales, añadiendo que el enorme tamaño del animal «no disuadió» a sus agentes, quienes lograron asistir a los tramperos en la reubicación segura del reptil.
Entre cuatro y cinco oficiales uniformados participaron en la captura, que se realizó con lazo y pértiga de control antes de trasladar al animal a un lugar seguro.
El avistamiento no es un hecho aislado. Florida se encuentra en plena temporada de apareamiento de caimanes, que comienza a principios de abril y se extiende hasta junio, período en el que los machos se vuelven más activos y territoriales, y se desplazan hacia zonas residenciales en busca de pareja.
Apenas dos semanas antes de este incidente, un enorme caimán ya se había paseado por un barrio residencial de Florida durante esta misma temporada, lo que refleja la frecuencia con que estos reptiles irrumpen en áreas urbanas en primavera.
El estado alberga una población estimada de 1,3 millones de caimanes americanos, la segunda mayor de Estados Unidos tras Luisiana.
En meses anteriores se registraron casos igualmente llamativos: un caimán gigante intentó entrar a una casa en el condado de Collier en octubre de 2025, y en mayo de ese mismo año otro ejemplar de aproximadamente 14 pies obligó al cierre de un área acuática en el Bosque Nacional de Ocala tras mostrar conducta agresiva.
La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) recomienda mantener distancia segura ante cualquier avistamiento y llamar a la línea gratuita 866-FWC-GATOR (866-392-4286) para que un trampero certificado gestione la situación.
La FWC también advierte que alimentar a un caimán es ilegal y peligroso en Florida: «Cuando se les alimenta pueden perder su temor natural y aprender a asociar a las personas con la disponibilidad de alimentos, lo que puede generar circunstancias peligrosas para usted y otras personas que podrían encontrarse con el caimán en el futuro».
Preguntas frecuentes sobre el avistamiento de caimanes en Florida
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se observan más caimanes en áreas urbanas de Florida durante la primavera?
La temporada de apareamiento de caimanes en Florida, que se extiende de abril a junio, provoca un aumento en su actividad y desplazamiento hacia zonas residenciales. Durante este período, los machos se vuelven más territoriales y buscan pareja fuera de sus hábitats habituales, lo que incrementa los encuentros con humanos.
¿Qué medidas se deben tomar ante el avistamiento de un caimán en zonas habitadas?
La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) recomienda mantener una distancia segura ante cualquier avistamiento de caimanes y llamar al número gratuito 866-FWC-GATOR (866-392-4286) para que un trampero certificado gestione la situación. Alimentar a estos reptiles está prohibido y es peligroso, ya que puede hacer que pierdan su temor natural a los humanos.
¿Cuál es la población estimada de caimanes en Florida?
Florida alberga aproximadamente 1.3 millones de caimanes americanos, siendo el estado con la segunda mayor población de estos reptiles en Estados Unidos, después de Luisiana.
¿Qué precauciones deben tomar los residentes de Florida durante la temporada de apareamiento de caimanes?
Los residentes deben evitar nadar en áreas donde se avisten caimanes y no acercarse a ellos durante la temporada de apareamiento, ya que los machos se tornan más agresivos y territoriales. Además, es importante no dejar mascotas ni niños sin supervisión cerca de cuerpos de agua donde puedan estar presentes estos animales.
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