Un caimán gigante de más de 11 pies sorprende a agentes de policía en Florida

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Agentes del Departamento del Alguacil del Condado Orange, en Florida, respondieron el pasado viernes a una llamada al 911 que reportaba un caimán de unos cinco pies deambulando cerca de un complejo de apartamentos, y se encontraron con un reptil de más de 11 pies de largo, más del doble de lo esperado.

El incidente ocurrió de noche en una zona vial urbana del Condado Orange, en el área metropolitana de Orlando, y concluyó sin heridos ni daños a personas o mascotas tras una operación coordinada entre los agentes y tramperos autorizados por el estado.

«¡Imaginen su sorpresa cuando descubrieron que el caimán medía más de 11 pies de largo!», publicó el propio departamento en sus redes sociales, añadiendo que el enorme tamaño del animal «no disuadió» a sus agentes, quienes lograron asistir a los tramperos en la reubicación segura del reptil.

Entre cuatro y cinco oficiales uniformados participaron en la captura, que se realizó con lazo y pértiga de control antes de trasladar al animal a un lugar seguro.

El avistamiento no es un hecho aislado. Florida se encuentra en plena temporada de apareamiento de caimanes, que comienza a principios de abril y se extiende hasta junio, período en el que los machos se vuelven más activos y territoriales, y se desplazan hacia zonas residenciales en busca de pareja.

Apenas dos semanas antes de este incidente, un enorme caimán ya se había paseado por un barrio residencial de Florida durante esta misma temporada, lo que refleja la frecuencia con que estos reptiles irrumpen en áreas urbanas en primavera.

El estado alberga una población estimada de 1,3 millones de caimanes americanos, la segunda mayor de Estados Unidos tras Luisiana.

En meses anteriores se registraron casos igualmente llamativos: un caimán gigante intentó entrar a una casa en el condado de Collier en octubre de 2025, y en mayo de ese mismo año otro ejemplar de aproximadamente 14 pies obligó al cierre de un área acuática en el Bosque Nacional de Ocala tras mostrar conducta agresiva.

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) recomienda mantener distancia segura ante cualquier avistamiento y llamar a la línea gratuita 866-FWC-GATOR (866-392-4286) para que un trampero certificado gestione la situación.

La FWC también advierte que alimentar a un caimán es ilegal y peligroso en Florida: «Cuando se les alimenta pueden perder su temor natural y aprender a asociar a las personas con la disponibilidad de alimentos, lo que puede generar circunstancias peligrosas para usted y otras personas que podrían encontrarse con el caimán en el futuro».