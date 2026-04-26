Creador cubano recoge gratis a desconocidos en La Habana: Lo que cuenta sobre el transporte es alarmante

El influencer cubano Lino García, conocido como El Creador Cubano, publicó un video en Instagram en el que se le ve llegar a una parada de autobús en La Habana, invitar a tres personas a subir a su carro y llevarlas gratuitamente, en medio de la grave crisis de transporte que padece la isla.
García explica la situación que enfrentan los cubanos a diario: «De día te cobran mil pesos, pero en la noche te cobran mil quinientos. Para cubanos a pie es imposible coger un transporte. No hay seres humanos que lo aguanten».
El influencer también entrega dos mil pesos cubanos a una persona que le confiesa necesitar dinero para comer. «¿Qué necesita, papá? Algo de dinero. Estos son más, son dos mil pesos, ¿vale? Eso es perfecto, bien para uno comer», se escucha en el video.
Una de las personas que viaja con él reacciona con asombro: «No, eso no lo hace nadie. Es imposible que alguien preste su carro de turismo para hacer esos viajes».
En la descripción de la publicación, García escribió: «Ayudando a mis cubanos, el 70% de mi tiempo en Cuba fue para ayudarles, el resto para estar con mi familia».
El video se enmarca en una crisis del transporte público en Cuba que no tiene precedentes recientes. El servicio estatal de pasajeros cayó un 93% entre enero y septiembre de 2025, con rutas suspendidas por falta de combustible.
En La Habana, los boteros son prácticamente la única alternativa para millones de personas, pero la gasolina en el mercado informal alcanza los 4,000 pesos cubanos por litro, lo que obliga a cobrar tarifas muy por encima de los topes oficiales.
El gobierno respondió en marzo con multas de hasta 24,000 pesos a gestores de pasaje, lo que redujo aún más la oferta disponible.
El salario promedio en Cuba ronda los 4,000 a 5,000 pesos mensuales, lo que convierte un viaje nocturno de 1,500 pesos en un gasto devastador para la mayoría de las familias.
Una publicación reciente sobre el costo de un viaje en La Habana ilustra hasta qué punto el transporte se ha vuelto inalcanzable.
El gesto de García se suma a una tendencia creciente entre influencers cubanos de la diáspora que documentan acciones solidarias durante sus visitas a la isla.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de transporte y combustible en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual del transporte público en Cuba?
El transporte público en Cuba enfrenta una crisis sin precedentes recientes, con un descenso del 93% en el servicio estatal de pasajeros entre enero y septiembre de 2025 debido a la falta de combustible. Esto ha llevado a la suspensión de rutas y ha dejado a los boteros como prácticamente la única alternativa para millones de cubanos.
¿Por qué es tan caro el transporte en La Habana?
El alto costo del transporte en La Habana se debe principalmente al precio exorbitante de la gasolina en el mercado informal, que ronda los 4,000 pesos cubanos por litro. Esto obliga a los transportistas privados a cobrar tarifas muy superiores a los topes oficiales para poder cubrir sus costos operativos, haciendo que un viaje nocturno pueda costar hasta 1,500 pesos, un gasto devastador para la mayoría de las familias cubanas.
¿Cómo está afectando la escasez de combustible a la población cubana?
La escasez de combustible en Cuba ha provocado un floreciente mercado negro y una crisis energética que impacta directamente en la vida diaria de los ciudadanos. Las colas para repostar son interminables, y el precio del combustible en el mercado informal es inalcanzable para la mayoría, lo que agrava los problemas de transporte y limita la movilidad de la población.
¿Qué acciones están tomando los influencers cubanos respecto a la crisis en Cuba?
Varios influencers cubanos, tanto en la isla como en la diáspora, están documentando y denunciando la crisis en Cuba a través de videos y publicaciones en redes sociales. Estos creadores de contenido, como El Creador Cubano, están realizando acciones solidarias durante sus visitas a la isla y utilizando sus plataformas para pedir ayuda y concienciar sobre la situación crítica que enfrentan los cubanos.
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