Subidón de una moneda en el mercado informal de divisas en Cuba

El mercado informal de divisas en Cuba amaneció este domingo con las tres principales monedas en niveles récord o cercanos a ellos, siendo la Moneda Libremente Convertible (MLC) la protagonista de la jornada.

Mientras el dólar (USD) se cotiza a 530 pesos cubanos (CUP) y el euro a 600 CUP, la MLC experimentó un incremento de 12 CUP en las últimas 24 horas, alcanzando los 412.5 CUP, según el monitoreo de elTOQUE.

Tasa de cambio informal en Cuba Domingo, 26 Abril, 2026 - 06:30

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 530 CUP

Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 600 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 412.5 CUP

El dólar lleva cuatro jornadas consecutivas en su máximo histórico de 530 CUP, nivel que alcanzó el 22 de abril tras subir cuatro pesos en una sola jornada.

El euro, por su parte, acumula seis días consecutivos en 600 CUP desde que rompió la barrera histórica el 19 de abril. Por su parte, la MLC registra hoy una nueva presión al alza: la víspera se cotizaba en 400 CUP y este domingo sube a 412.5 CUP.

Evolución de la tasa de cambio

El Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFI) proyecta para finales de abril un dólar en 533 CUP —con un rango de variación de entre 503 y 590 CUP— y un euro en 604 CUP, con un rango de entre 574 y 640 CUP, lo que indica que la tendencia alcista aún no ha concluido.

Desde 2020, el peso cubano ha perdido aproximadamente el 95% de su valor frente al dólar en el mercado informal, pasando de 42 CUP por dólar a los 530 CUP actuales. Solo en los últimos doce meses, el dólar subió un 47.8%, de 345 CUP en marzo de 2025 a 530 CUP en abril de 2026.

La depreciación se ha acelerado en 2026 por varios factores: la crisis energética provocada por la paralización de envíos de combustible desde Venezuela y México, la caída del turismo y la escasez estructural de divisas en el sistema bancario oficial.

A ello se sumó la emisión de billetes de 2,000 y 5,000 pesos por el régimen cubano, una medida que a inicios de abril generó incertidumbre cambiaria adicional sin resolver ninguna de las causas de fondo.

El economista Pavel Vidal señala que la crisis tiene raíces estructurales en la fallida reforma monetaria de 2021, conocida como Tarea Ordenamiento, que desató una espiral inflacionaria de la que Cuba no ha logrado salir.