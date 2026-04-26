El peor hotel de Cuba: Cubana destroza a un famoso hotel de Varadero y su reseña se vuelve viral

Una creadora de contenido cubana, identificada como Karla, publicó este sábado un reel en Instagram donde relata su decepcionante experiencia en el Grand Aston Varadero Beach Resort.
Este famoso hotel de cinco estrellas tiene modalidad de todo incluido en Varadero y cobra alrededor de 125 dólares por noche. Sin embargo, Karla le otorgó una calificación de tres sobre diez.
El video generó cientos de comentarios en pocas horas, con opiniones divididas entre quienes respaldaron la crítica y quienes defendieron el establecimiento.
Karla fue directa en su reseña: «Visitamos el Grand Aston y la experiencia fue terrible. Un hotel de cinco estrellas en Cuba con un costo de 125 dólares la noche, donde lo único que había era pollo con arroz y col, más nada».
Las quejas se concentraron en la alimentación y el servicio. «El pan tenía gorgojos y nada que estuviese hecho con harina se podía comer», señaló la creadora, quien también apuntó que «los trabajadores no tenían ganas de trabajar en la mesa buffet».
El único consuelo fue en el desayuno. Karla destacó con ironía: «Afortunadamente sí había huevo, al menos».
No todo fue negativo en su valoración. La creadora reconoció que el hotel lucía bonito visualmente, que la piscina estaba limpia y amplia, y que el entretenimiento nocturno era divertido: «Realmente había personas muy talentosas», dijo.
Aun así, su veredicto fue contundente: «Realmente no volvería ni aunque me paguen».
Los comentarios al video reflejaron experiencias similares. Un usuario afirmó haber coincidido con Karla en el hotel durante los mismos días: «Concuerdo, estuve los mismos días que tú, te vi en el hotel y realmente todo súper malo».
Otro comentarista relató que fue al Grand Aston por luna de miel y cumpleaños y terminó marchándose al día siguiente: «La atención súper mala, no dan nada. Me fui para el Hotel Internacional de Varadero, por el mismo precio y mucho mejor».
Una residente de Varadero añadió una perspectiva aún más sombría: «Soy de Varadero y sí, todos están así o peor».
El Grand Aston Varadero Beach Resort, inaugurado en diciembre de 2023 y perteneciente a la cadena Archipelago International bajo la marca Aston de origen indonesio, fue posicionado como el hotel número uno de Varadero al momento de su apertura. Cuenta con 531 habitaciones y cinco restaurantes especializados.
Sin embargo, no es la primera vez que el establecimiento genera polémica. En noviembre de 2024, una pareja cubana gastó 600 dólares en cinco días de estancia en el mismo hotel con resultados igualmente cuestionables.
La experiencia de Karla no es un caso aislado. Otros hoteles de Varadero han acumulado denuncias similares sobre comida escasa y mal servicio, desde el Barceló Solymar hasta el Kawama, donde turistas narraron experiencias deplorables con moho, chinches y comida de ínfima calidad.
El patrón se repite en un contexto de crisis turística sin precedentes. Cuba cerró 2025 con una ocupación hotelera del 18.9%, la peor tasa de su historia reciente, y apenas 1.81 millones de visitantes, la cifra más baja desde 2002.
Preguntas Frecuentes sobre el Turismo en Cuba y Experiencias en Hoteles
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la reseña del Grand Aston Varadero Beach Resort se volvió viral?
La reseña de Karla sobre el Grand Aston Varadero Beach Resort se volvió viral debido a su crítica contundente sobre la mala calidad del servicio y la alimentación en el hotel, destacando como principal queja la escasez y calidad de la comida pese al alto costo de la estancia. Esto generó un debate en redes sociales con opiniones divididas entre los usuarios.
¿Qué problemas enfrenta actualmente el turismo en Cuba?
El turismo en Cuba enfrenta una crisis significativa marcada por la baja ocupación hotelera, la reducción drástica de visitantes internacionales y problemas de abastecimiento. Factores como la crisis de combustible han provocado cancelaciones de vuelos y cierres temporales de hoteles, agravando aún más la situación del sector.
¿Cómo afecta la situación económica de Cuba a los servicios hoteleros?
La crisis económica en Cuba afecta profundamente los servicios hoteleros, resultando en malas experiencias para los turistas, como escasez de alimentos y personal desmotivado. Además, las disparidades económicas se reflejan en el acceso limitado de los cubanos a servicios hoteleros, frecuentemente reservados para turistas extranjeros con divisas.
¿Cuáles son las implicaciones de las experiencias negativas en hoteles cubanos para el turismo?
Las experiencias negativas en hoteles cubanos, como las descritas por varios creadores de contenido y turistas, pueden disuadir a futuros visitantes y afectar la reputación del destino. Estas experiencias reflejan problemas estructurales en el sector turístico que, si no se abordan, podrían seguir perjudicando el atractivo de Cuba como destino turístico.
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