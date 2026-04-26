Exprofesor español Martiño Ramos suplicó en Cuba ser extraditado para cumplir condena

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Martiño Ramos Soto, exprofesor de música y exmilitante de la formación gallega de izquierda En Marea, pasó 150 días encerrado en una prisión cubana que fuentes policiales describen como «un agujero de terror» antes de ser extraditado a España.

Martiño debe cumplir una condena de 13 años y medio por agredir sexualmente de forma continuada a una alumna menor de edad. Según el reportaje de El Español, las condiciones del penal cubano quebraron tan rápidamente su resistencia que llegó a suplicar activamente su traslado a España.

La cárcel cubana tenía "humedad constante, escasez de comida, suciedad estructural, condiciones muy alejadas del estándar español". El detenido pidió a las autoridades de la isla ser extraditado a España lo antes posible, porque no aguantaba el estado del centro penitenciario en la isla.

Ramos Soto huyó de Galicia el 15 de septiembre de 2025, cuando debía ser localizado para notificarle su ingreso en prisión. Antes de desaparecer, vendió su piso en la calle Doctor Temes Fernández de Ourense y su vehículo a un desguace municipal para ganar liquidez.

Viajó vía Portugal, Brasil y Perú hasta instalarse en La Habana, en el barrio de El Vedado, bajo el nombre falso de «Martín Soto» y presentándose como fotógrafo documental.

Eligió Cuba precisamente por la ausencia de un tratado de extradición vigente con España, una apuesta que terminó en fracaso tras su extradición gracias a la colaboración diplomática entre ambos países.

Su paradero fue revelado públicamente en noviembre de 2025. Horas después, la Policía Revolucionaria cubana lo detuvo el 21 de noviembre, en cumplimiento de la solicitud de extradición emitida por la Audiencia Provincial de Ourense. Figuraba en la lista de los diez fugitivos más buscados por la Policía Nacional española.

Desde ese momento comenzó su calvario en prisión. Las fuentes policiales describen el centro donde estuvo recluido con «humedad constante y escasez de comida» aspectos que coinciden fielmente con la referencia que dan conocidos presos políticos en la isla. Esta es una realidad que reclusos y familiares denuncian sistemáticamente en las prisiones cubanas.

Organismos internacionales como Prisoners Defenders, Cubalex y Human Rights Watch documentan de forma reiterada el hacinamiento, la desnutrición extrema, el agua contaminada, las plagas y el trabajo forzado en las cárceles cubanas, donde al menos 60,000 presos producen tabaco y carbón para exportación sin recibir salario.

Esas condiciones explican el giro de Ramos Soto. Según fuentes policiales, su actitud cambió con rapidez: del intento inicial de sostener la ficción de su identidad falsa pasó a una resignación creciente, hasta aceptar voluntariamente la extradición y suplicar por su traslado.

El pasado miércoles embarcó en La Habana esposado y custodiado por agentes en un vuelo de Iberia. Aterrizó en Madrid-Barajas el jueves y fue trasladado directamente a los juzgados de Plaza de Castilla, donde el Juzgado de Instrucción número 44 dictó orden de ingreso en prisión. Quedó recluido en Soto del Real, en Madrid, como paso previo a su destino definitivo.

La Audiencia Provincial de Ourense lo condenó en julio de 2024 por agredir sexualmente de forma continuada a una alumna desde que ella tenía 12 años hasta los 16, durante siete cursos escolares.

La sentencia incluía además 21 años y medio de inhabilitación para profesiones con menores y una indemnización de 30,000 euros a la víctima, quien durante toda la fuga de su agresor arrastraba graves secuelas: autolesiones, ingresos psiquiátricos e intentos de quitarse la vida.

Instituciones Penitenciarias deberán decidir ahora en qué centro cumplirá condena de forma estable. La referencia natural sería la cárcel de Pereiro de Aguiar, en la provincia de Ourense, de donde emana la sentencia, aunque fuentes del ámbito penitenciario apuntan a que no es la opción más probable.