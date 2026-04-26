Sigue el turismo ideológico de izquierda en Cuba: un nuevo convoy llega al oriente de la isla

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Un grupo de activistas internacionales de izquierda recorre el oriente de Cuba bajo el nombre de «segundo convoy internacional Primero de Mayo», apenas un mes después de que el polémico Convoy Nuestra América llevara a la isla a cientos de militantes de todo el mundo.

El grupo, compuesto por unos 60 activistas de Italia, Francia, Estados Unidos, México y cubanos residentes en el exterior, llegó a La Habana el 23 de abril y se trasladó después al oriente cubano, recorriendo las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Michele Curto, presidente de la Agencia Italiana de Intercambio Cultural y Económico con Cuba y de la empresa mixta BioCubaCafé, coordina el convoy y combina el activismo solidario con intereses comerciales directos en la isla.

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Al llegar a La Habana, Curto recibió el Sello conmemorativo del Aniversario 65 del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) de manos de Fernando González Llort, presidente de ese organismo estatal encargado de gestionar las relaciones de solidaridad internacional con el régimen.

Durante el recorrido por el oriente, el convoy entregó medicamentos y equipos médicos a la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba y al Hospital Infantil Sur Antonio Vegues César, paneles solares fotovoltaicos al consultorio médico de la localidad de Matahambre —afectada por el huracán Melissa en octubre de 2025— y medicamentos al Hospital Rural Emilio Bárcenas del municipio de Segundo Frente.

Sin embargo, el discurso del convoy es muy criticado porque replica los argumentos habituales del régimen: atribuir la crisis cubana al embargo estadounidense e ignorar las responsabilidades internas de la dictadura.

Este segundo convoy llega mientras Cuba atraviesa su peor crisis energética y económica en décadas, con apagones de hasta 20 horas diarias agravados desde enero de 2026 por la interrupción de los envíos de petróleo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro.

El patrón reproduce lo ocurrido en marzo, cuando el Convoy Nuestra América —organizado por Progressive International— llevó a Cuba entre 500 y 650 activistas de 33 países, entre ellos Pablo Iglesias, Jeremy Corbyn y la congresista Rashida Tlaib, quienes recorrieron La Habana en vehículos eléctricos mientras la población sufría apagones generalizados.

Las críticas a este fenómeno han sido contundentes. La periodista Yoani Sánchez calificó el Convoy Nuestra América de «turismo ideológico» y advirtió: «Nosotros no somos un parque temático. A hacer turismo ideológico a otra parte. Aquí estamos sufriendo».

La congresista María Elvira Salazar fue más directa y calificó a Cuba de «Disney World» para «tontos útiles» en referencia a los activistas que visitan la isla sin cuestionar al régimen.

La investigadora Elaine Acosta, del Instituto de Investigaciones Cubanas, advirtió además sobre el riesgo de desvío de la ayuda material y señaló que la crisis cubana no es atribuible exclusivamente a factores externos, sino a décadas de gestión dictatorial.

El convoy del Primero de Mayo planea regresar a La Habana para participar en las celebraciones del Día Internacional de los Trabajadores, donde el régimen aprovechará su presencia como herramienta de legitimación ante la comunidad internacional.