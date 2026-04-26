Aerolínea venezolana RUTACA inaugura vuelo directo entre Valencia y Santiago de Cuba

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El Aeropuerto Internacional Antonio Maceo de Santiago de Cuba recibió este viernes el vuelo inaugural de la aerolínea venezolana RUTACA, que conectará semanalmente la ciudad de Valencia, en Venezuela, con la ciudad del oriente cubano.

La nueva ruta está dirigida principalmente a los segmentos de turismo de ciudad, religioso y cultural, y representa la tercera conexión que RUTACA establece con Cuba en los últimos dos años, tras las rutas Caracas-Holguín (marzo de 2024) y Valencia-La Habana (julio de 2025).

Previo al arribo de la aeronave, especialistas de RUTACA, Havanatur y la Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios (ECASA) sostuvieron una reunión de negocios para evaluar las potencialidades de la conexión y trazar proyecciones de expansión.

Las partes «manifestaron grandes esperanzas en esta nueva ruta caribeña, que podría en el futuro establecer enlaces directos entre Caracas, La Habana y otras ciudades de la región».

La apertura de esta ruta se produce en un contexto de severa crisis turística en Cuba. El país registró apenas 1,8 millones de visitantes en 2025, frente a los 4,7 millones de 2017, con una ocupación hotelera que no supera el 20% en 2026.

A esa caída se suma la escasez de combustible Jet A1 en los aeropuertos cubanos, que ha limitado las operaciones internacionales, y cuatro meses sin petróleo externo entre diciembre de 2025 y abril de 2026, según reconoció el propio Díaz-Canel.

El Aeropuerto Antonio Maceo, principal puerta aérea del oriente cubano, también sufrió un cierre temporal tras el huracán Melissa entre octubre y noviembre de 2025, y tiene prevista una remodelación para duplicar su capacidad en infraestructura de salones, equipaje, migración y climatización entre 2026 y 2027.

RUTACA es una aerolínea privada venezolana fundada en 1974, con sede en Ciudad Bolívar y hub en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas. Opera con una flota de aproximadamente ocho aeronaves, entre Boeing 737-300 y McDonnell Douglas MD-80, y cuenta con más de 300 empleados.

Su expansión hacia Cuba comenzó en marzo de 2024 con la inauguración de la ruta Caracas-Holguín, que fue la primera conexión aérea con América Latina para esa provincia tras la pandemia. En julio de 2025, la aerolínea reinició vuelos entre Valencia y La Habana con frecuencia bisemanal, a un precio de 450 dólares ida y vuelta con dos maletas de 23 kilogramos incluidas.

RUTACA no es la única aerolínea venezolana que ha apostado por el mercado cubano: Turpial Airlines, vinculada al chavismo, inauguró también una ruta entre Caracas y Cuba en julio de 2025, en el marco de las estrechas relaciones políticas y económicas que mantienen ambos gobiernos.

Según los organizadores, con el nuevo vuelo «RUTACA y sus socios cubanos reafirman el compromiso de fortalecer el intercambio turístico y comercial entre el Caribe insular y continental, ofreciendo a los viajeros venezolanos una puerta de entrada directa a la rica historia y cultura de Santiago de Cuba».