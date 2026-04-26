Régimen cubano bloquea encuesta independiente: conoce la vía para responderla

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El régimen cubano bloqueó el enlace de la encuesta sobre perspectivas políticas y sociales en Cuba, impulsada por más de 20 medios independientes, creadores de contenido y activistas, confirmaron el pasado viernes la plataforma Alas Tensas y el periodista Yosmany Mayeta Labrada.

«Podemos confirmar que el enlace de la encuesta sobre opinión política del pueblo cubano, promovida por más de 20 medios de comunicación, creadores de contenido y activistas independientes cubanos, ha sido bloqueado por las autoridades cubanas», anunció Alas Tensas en sus redes sociales.

A pesar del bloqueo, la participación desde dentro de la isla no se detuvo: al momento de la denuncia, más de 7,100 respuestas provenían de Cuba, gracias a mecanismos técnicos implementados por el equipo detrás de la iniciativa.

En los comentarios de las publicaciones que difunden la encuesta, cubanos desde dentro de la isla reportaron no poder acceder al enlace. Varios usuarios confirmaron que lograron entrar solo después de activar una VPN, y otros pidieron instrucciones sobre cómo hacerlo.

Los organizadores recomendaron usar versiones actualizadas de los navegadores Chrome, Mozilla, Edge o Brave, y en caso de que el acceso siga bloqueado, recurrir a una VPN e indicar dentro de la propia encuesta que se responde desde Cuba. «En el análisis posterior de los datos, sabremos distinguir», aclararon.

La periodista Amelia Calzadilla alertó desde sus redes: «La encuesta va por más de 9,000 participantes, pero desde dentro de Cuba nos están diciendo que la están bloqueando».

Mayeta Labrada, desde Santiago de Cuba, fue directo: «El intento de silenciar no ha logrado lo más importante: callar la voz de la gente. Cubanos dentro de la isla siguen entrando, respondiendo y dejando claro que quieren ser escuchados, aunque se lo intenten impedir».

El panel en vivo de la encuesta registraba 12,583 respuestas totales: 7,161 (57%) desde dentro de Cuba y 5,422 (43%) desde la diáspora, según geolocalización anónima. Por provincias, La Habana lidera con 3,056 respuestas (27,1%), seguida de Villa Clara (455), Matanzas (404), Holguín (377) y Santiago de Cuba (321).

Los resultados parciales revelan un rechazo masivo al sistema de gobierno: el 92% de los participantes se declara muy insatisfecho con el modelo actual, y la confianza en el gobierno arroja una media de 1,09 sobre cinco. Miguel Díaz-Canel obtiene la peor valoración individual entre las figuras evaluadas, con una media de 1,11 sobre cinco y el 93,7% asignándole el valor mínimo.

El 75,1% de los encuestados apoya la transición a una democracia liberal con economía de mercado, mientras que el apoyo al socialismo es residual: apenas el 1,9% cree en reformar el modelo actual y un simbólico 0,1% quiere mantenerlo tal como está.

La encuesta, disponible en encuestascuba.net y abierta hasta el 1 de mayo, fue lanzada el 23 de abril por una coalición encabezada por elTOQUE con la participación de Rialta, Alas Tensas y otros medios. Consta de 32 preguntas en siete secciones y está dirigida a todos los cubanos, vivan dentro o fuera del país.

El bloqueo responde a un patrón sistemático de censura digital del régimen, que sitúa a Cuba entre los cuatro países con internet menos libre del mundo según Freedom House. En julio de 2021, durante las protestas del 11J, el gobierno cortó completamente el acceso a internet y bloqueó redes sociales, una táctica documentada por organizaciones internacionales como NetBlocks y OONI.

«Esta encuesta no pretende ser un ejercicio estadístico demoscópico, como el que pudiéramos hacer si fuéramos un país democrático. Pero tiene mucho valor cada opinión que hemos recogido y a todas las amplificaremos», concluyó Alas Tensas.