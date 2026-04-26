Números abrumadores: mayoría de encuestados están insatisfechos con el gobierno en Cuba

La cúpula comunista de la dictadura de La Habana en una de sus tantas reuniones

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El 92% de los participantes en una encuesta colectiva sobre perspectivas políticas y sociales en Cuba se declara muy insatisfecho con el sistema de gobierno actual, y el 96% expresa insatisfacción en algún grado, según los resultados parciales publicados en el panel de datos en línea de la consulta.

La encuesta, lanzada el 23 de abril por una coalición de más de 20 medios digitales independientes cubanos —entre ellos El Toque y Rialta—, es abierta y sus resultados son parciales: acumulaba más de 12,100 respuestas en sus primeras 48 horas. Al tratarse de una consulta no probabilística con sesgo de autoselección, los datos deben interpretarse como una fotografía del momento, no como una muestra representativa.

Los números sobre la influencia de la ciudadanía en las decisiones del gobierno son igualmente demoledores. La pregunta sobre confianza general en el gobierno arroja una media de 1,09 sobre 5, con el 94% de los encuestados marcando el mínimo absoluto: ninguna confianza en absoluto. Solo 33 personas de más de 4,300 expresan confianza total.

Ese rechazo es transversal. En la diáspora, el 97,7% marca el mínimo de confianza; dentro de Cuba, el 92,2%. Ni siquiera los trabajadores estatales —el grupo estructuralmente más cercano al régimen— rompen el patrón: su media es de 1,19 sobre 5.

Miguel Díaz-Canel obtiene la peor valoración individual entre las ocho figuras del gobierno evaluadas: una media de 1,11 sobre 5. El 93,7% le asigna el valor mínimo y, sumando los valores 1 y 2, el rechazo alcanza el 97,1%. Solo el 1,2% le otorga valoraciones de cuatro o cinco. La figura con mejor valoración relativa es el canciller Bruno Rodríguez, con una media de 1,62 y el 11,1% otorgándole puntuaciones altas, aunque también registra la mayor tasa de «no contesta» (24,2%).

En la pregunta abierta sobre figuras del gobierno con desempeño favorable, el 63,4% de quienes respondieron escribió únicamente «ninguno», «nadie sirve» o «todos son corruptos». Algunos encuestados fueron más explícitos: «Quien esté vinculado a las altas esferas de este gobierno no ofrece ninguna confianza en el futuro», escribió uno de ellos.

Los datos sobre preferencias de modelo político son igualmente contundentes. El 75,1% de los encuestados apoya la transición a una democracia liberal con economía de mercado, mientras que más del 91% respalda algún tipo de cambio estructural profundo. El apoyo al socialismo es residual: apenas el 1,9% cree en reformar el modelo actual y un simbólico 0,1% quiere mantenerlo tal como está.

La encuesta, disponible en encuestascuba.net hasta el 1 de mayo, consta de 32 preguntas en siete secciones, es anónima y cuenta con garantías técnicas contra respuestas duplicadas. Sus resultados se actualizan en tiempo real y se desglosan por provincia, edad, escolaridad y opinión política.

Esta consulta confirma y profundiza una tendencia ya documentada: en mayo de 2024, solo el 3% de los cubanos se consideraba firmemente socialista y el 85,9% deseaba un cambio hacia un modelo más abierto, según CubaData. La nueva encuesta se realiza en el contexto de la crisis más profunda que ha vivido Cuba desde 1959, con una caída del 23% del PIB desde 2019 y apagones de hasta 20 horas diarias.

«La población no solo quiere otro modelo, sino que además está profundamente descontenta con el sistema vigente. Eso dibuja un escenario muy claro: alta presión social para un cambio estructural profundo, no reformas superficiales», concluye el análisis de los resultados parciales de la encuesta.