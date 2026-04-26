“El Niágara en bicicleta”: paciente con sospecha de infarto recorre tres centros médicos en Camagüey y acaba con electrocardiograma fotografiado

"Y, mi querido, en este hospital no hay luz (ni papel) para un electrocardiograma", cantaría Juan Luis Guerra

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Un hombre de Camagüey sospechoso de infarto recorrió tres centros médicos un sábado reciente antes de lograr hacerse un electrocardiograma, y al final la practicante tuvo que fotografiar el resultado con el teléfono móvil del paciente porque no había papel de electrocardiograma en el hospital.

El testimonio fue publicado en Facebook por el poeta, editor y periodista independiente Pedro Armando Junco bajo el título "La Resistencia Creativa", a través de la página del medio alternativo La Hora de Cuba, y narra la experiencia de su vecino Manuel en la ciudad de Camagüey.

Todo comenzó un jueves por la mañana cuando Manuel, al levantarse en la penumbra de un apagón total, tropezó con un mueble y se golpeó en el lado izquierdo del pecho.

Captura de Facebook/La Hora de Cuba

Dos días después, con el dolor persistente bajo la tetilla izquierda, decidió buscar atención médica, pero el consultorio del médico de familia estaba cerrado porque los sábados no abre.

Acudió entonces al Policlínico Centro de Camagüey, el más importante de la ciudad, donde encontró un salón oscuro con solo dos médicos de guardia, sin esfigmomanómetros para tomar la presión arterial y sin posibilidad de realizar un electrocardiograma por falta de electricidad.

Los médicos lo auscultaron y, ante la sospecha de infarto, lo remitieron al hospital provincial con referido para electrocardiograma, advirtiéndole que no debía ir caminando.

Manuel tomó un bicitaxi cuyo costo representó buena parte de su retiro mensual y llegó al hospital clínico quirúrgico Manuel Ascunce Domenech, el principal centro hospitalario de la provincia.

En el cardiocentro le informaron que el salón de electrocardiogramas no trabaja los sábados y lo enviaron al cuerpo de guardia del otro edificio.

Allí, la técnica rechazó su referido porque solo son válidas las órdenes de urgencia emitidas en el propio centro, y Manuel tuvo que hacer cola nuevamente.

Una joven doctora lo atendió, le emitió una nueva orden y le tomó la presión arterial.

Finalmente, Manuel llegó a la camilla con todos los electrodos colocados cuando la practicante le hizo la petición que resume el estado del sistema de salud cubano.

"Por favor, présteme su móvil". "Mi móvil, ¿para qué?", respondió Manuel. "Para fotografiar el resultado del electro... No tenemos papel de electrocardiograma", fue la respuesta de la doctora.

El título del relato de Junco no es casual. Resistencia Creativa alude a una expresión en la que suele insistir Miguel Díaz-Canel, y utilizada nuevamente durante una reciente visita del gobernante al Instituto de Neurología de La Habana para exhibir avances en inteligencia artificial, mientras el 97% de los cubanos no encuentra medicamentos básicos.

El hospital Manuel Ascunce Domenech acumula una cadena ininterrumpida de denuncias: techos colapsados en quirófanos en noviembre de 2025, ancianos sin higiene en Geriatría en octubre de 2025, y agua estancada, basura y tuberías oxidadas junto al quirófano documentadas este mes.

La escasez de papel para electrocardiogramas tiene antecedentes fatales. En agosto de 2023, un paciente murió en Artemisa tras ser diagnosticado erróneamente con osteocondritis, porque no había papel para el estudio; en septiembre de ese mismo año, una doctora cubana denunció que su hermana falleció en Placetas en circunstancias similares.

Asimismo, un grupo de vecinos del Reparto Eléctrico, en La Habana, tuvo que llevar una planta eléctrica particular al policlínico local en junio de 2025 para que una paciente pudiera realizarse un electrocardiograma, ante la ausencia total de electricidad, planta generadora y medios de emergencia.

En marzo, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó la situación sanitaria cubana de "profundamente preocupante", y advirtió que los hospitales tienen dificultades para mantener los servicios de urgencias y cuidados intensivos, mientras la ONU reporta al menos 96,000 cirugías pendientes en Cuba, incluidas 11,000 en niños.