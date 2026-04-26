Un agente del Servicio Secreto resultó herido durante incidente en Cena de Corresponsales

Un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos fue alcanzado por una bala en su equipo protector durante un tiroteo ocurrido esta noche en la Cena Anual de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en el Washington Hilton de Washington D.C., y fue trasladado a un hospital local, según confirmaron tres fuentes a CNN. Se espera que el agente sobreviva.

El presidente Donald Trump fue evacuado de inmediato del escenario por su equipo de seguridad tras escucharse los disparos. Trump, el vicepresidente JD Vance, la primera dama Melania Trump y los miembros del gabinete resultaron ilesos, según fuentes citadas por CNN en su cobertura en vivo del incidente.

Las autoridades identificaron al sospechoso como un hombre de 30 años oriundo de California, quien fue detenido en el lugar. «El tirador ha sido capturado», escribió Trump en su red social Truth Social, donde también anunció que regresaría a la Casa Blanca para ofrecer una conferencia de prensa y que la cena sería reprogramada en un plazo de 30 días.

El periodista veterano de CNN Wolf Blitzer fue testigo directo del tiroteo mientras se encontraba fuera del salón principal del hotel. «El tirador estaba claramente en el suelo disparando cuando lo vi, estaba a tan solo unos pocos metros de distancia», relató Blitzer. El periodista confirmó además que el sospechoso se encontraba dentro del área asegurada del evento, más allá de los magnetómetros, lo que abre interrogantes sobre cómo logró ingresar.

El Equipo de Asalto de Contramedidas del Servicio Secreto fue desplegado para neutralizar la amenaza mientras Trump era evacuado. El experto Josh Campbell, ex agente del FBI y corresponsal de CNN, explicó que los agentes «estaban listos para responder ante cualquier tipo de amenaza potencial al presidente» y que «en este caso hicieron exactamente lo que fueron entrenados para hacer».

La periodista Sara Sidner, quien asistió al evento, señaló que los invitados no fueron sometidos de inmediato a revisión de bolsos ni de identificación al llegar. «Toma tiempo llegar a los magnetómetros, antes de que empiecen a revisar a las personas, antes de que revisen los bolsos. Habrá muchas preguntas sobre la seguridad aquí», advirtió.

El analista senior de CNN Andrew McCabe describió el evento como uno con un nivel de seguridad «casi equivalente al de un evento de seguridad nacional», dado que concentra a miles de líderes de gobierno en un mismo lugar. «Eso crea una enorme vulnerabilidad para todo tipo de problemas», señaló.

La presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Weijia Jiang, anunció ante los asistentes que ningún civil había resultado herido y confirmó la reprogramación del evento. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, también fue evacuado de forma segura, según informó su oficina.

Entre los momentos más emotivos de la noche, Sidner captó a Erika Kirk, viuda del activista conservador Charlie Kirk —quien fue asesinado en septiembre de 2025 en Utah—, llorando mientras era escoltada fuera del recinto. «Erika Kirk estaba en el salón. Pasó corriendo entre lágrimas», escribió la periodista en Instagram.

Trump confirmó que la cena, que reunió a aproximadamente 2,600 asistentes, será reprogramada: «He hablado con todos los representantes a cargo del evento y la reprogramaremos en un plazo de 30 días».