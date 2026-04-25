Cubanos exigen en puerto de Miami la entrega de autos que desde hace meses retienen agencias de envíos a Cuba

Vídeos relacionados:

Decenas de cubanos se manifestaron este viernes frente al puerto en el Río Miami para exigir la devolución de vehículos, que entregaron hace meses a agencias de envío con destino a Cuba pero nunca salieron de Florida.

El conflicto involucra a tres empresas: Lucero Services Corp, OK's Charter Services Inc. y OK Import and Export Corp. Según los testimonios recogidos en el lugar, el estancamiento de los automóviles responde a una disputa financiera entre la exportadora OK Charter y la administración del puerto: la empresa le adeuda dinero al puerto, y este retiene los vehículos como forma de cobro.

Jesús, empleado de Lucero Services, lo explicó a Telemundo51: «La empresa OK Charter le debe dinero al puerto... y entonces ellos quieren cobrar de esa manera... estando el puerto cerrado».

El puerto impuso tarifas de almacenaje de $120 dólares diarios a los vehículos retenidos, lo que obliga a los dueños —que ya habían pagado por el servicio de envío— a desembolsar miles de dólares adicionales para recuperar sus propios autos o arriesgarse a perderlos en una subasta pública.

Jorge Luciano Ponce Medina relató cómo tuvo que pagar para rescatar su vehículo: «Me dijo si no traes los 5,500 no lo vas a poder recoger... y entonces me cobró los 5,500 y vine y lo saqué de aquí».

Kenny Soto, otro de los afectados, precisó la magnitud del problema: «Hice un negocio con una agencia de Lucero y entonces nosotros le pagamos el envío de los carros... el puerto estuvo cerrado durante casi tres meses... somos 131 personas afectadas».

Adrián Alpízar cuestionó que el sistema permita este tipo de retenciones contra quienes ya cumplieron con sus pagos: «No es posible que tú pagues un servicio en este país y ocho meses después el carro todavía esté retenido y a punto de perderlo... me parece inaudito en este país».

El conflicto escaló a nivel oficial. El Recaudador de Impuestos del Condado Miami-Dade, Dariel Fernández, confirmó que su oficina investiga a las tres compañías por posibles prácticas fraudulentas, incumplimiento de contrato y violaciones a las regulaciones de exportación.

Fernández advirtió que el condado no tolerará estas prácticas y podría revocar las licencias comerciales de los negocios involucrados, coordinando además con autoridades locales, estatales y federales.

Yaumara Morales Blanco, representante de Lucero Services, reconoció ante los afectados que el asunto está judicializado: «Vengo en representación de mis clientes de la agencia Lucero Services, dando el reclamo aquí de los carros de nuestros clientes de hace meses que están aquí en el puerto... esto está en un litigio con la compañía OK Charter».

Por su parte, Kenny Chávez, dueño de OK's Charter Services, emitió un comunicado escrito asegurando que no han cesado operaciones ni tienen intención de incumplir, y atribuyó el problema a «demoras logísticas» y a un «proceso de revisión bancaria» que afectó la disponibilidad de fondos de la empresa.

Este caso no es aislado. Desde marzo de 2026, cubanos en Miami venían denunciando retrasos de varios meses en el envío de automóviles a Cuba, con agencias que prometían entregas en hasta dos meses sin cumplirlas.

A ello se suma que la oficina de Fernández ya había enviado en octubre y noviembre de 2025 cartas a 75 negocios sospechosos de comercio ilegal con Cuba, exigiendo licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro o del Buró de Industria y Seguridad, y revocando licencias a empresas que no demostraron cumplimiento.

Mientras las agencias dirimen sus diferencias financieras en los tribunales, 131 familias temen perderlo todo si el martillo de la subasta cae sobre los vehículos que compraron con sus ahorros.