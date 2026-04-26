¿Qué se sabe del tirador en la Cena de Corresponsales?

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Las autoridades identificaron al sospechoso del tiroteo ocurrido este sábado durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca como un hombre de 30 años originario de California, según múltiples fuentes de las fuerzas del orden citadas por el periodista John Miller.

El incidente ocurrió en la noche del sábado en el Washington Hilton de Washington D.C., minutos después del inicio del evento, cuando se escucharon entre cinco y ocho disparos cerca de la zona principal de detectores de metales, en la entrada del hotel.

Trump publicó una foto en Truth Social del sospechoso tras ser arrestado.

Poco después, el tirador fue identificado como Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años.

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump fueron evacuados de inmediato por el Servicio Secreto sin resultar heridos.

Los asistentes se arrojaron al suelo y el lugar fue completamente evacuado tras los disparos, mientras la Guardia Nacional era desplegada en el perímetro del hotel.

Anthony Guglielmi, jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, confirmó oficialmente la detención y la investigación en curso: «El Servicio Secreto de los Estados Unidos, en coordinación con el Departamento de Policía Metropolitana, está investigando un tiroteo ocurrido cerca de la zona principal de control con detectores de metales. Una persona se encuentra detenida. Aún se desconoce el estado de los implicados».

El FBI también confirmó que el sospechoso estaba bajo custodia y que la investigación continuaba.

Al momento de los primeros reportes, la identidad completa y las motivaciones del sospechoso no habían sido divulgadas públicamente por las autoridades.

El programa Good Morning America corrigió reportes erróneos iniciales que indicaban que el sospechoso había fallecido, confirmando que se encontraba detenido.

El evento fue cancelado esa noche por protocolo de seguridad, lo que puso fin a una velada que ya era históricamente significativa: era la primera vez que Trump participaba en la Cena de Corresponsales durante este segundo mandato, tras haberse negado a asistir en todos los años de su primer período presidencial.

Tras el incidente, Trump publicó en su red social Truth Social elogiando la actuación de las fuerzas de seguridad: «Menuda noche la que hemos vivido en Washington DC. El Servicio Secreto y las fuerzas policiales han hecho un trabajo fantástico. Han actuado con rapidez y valentía. El autor de los disparos ha sido detenido».

Este incidente es el primero de este tipo registrado en la historia moderna de la cena, un evento anual que reúne a periodistas, figuras políticas y celebridades, y que es conocido como la noche en que Washington se ríe de sí mismo.