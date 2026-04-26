Lula extiende su solidaridad a Trump tras tiroteo en Washington

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El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva expresó este domingo su solidaridad con Donald Trump y la primera dama Melania Trump tras el tiroteo ocurrido la noche del sábado durante la 105ª Cena Anual de Corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton, en Washington D.C.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Lula condenó el ataque con palabras directas: «Mi solidaridad con el presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump y todos los presentes en la cena con corresponsales en Washington. Brasil repudia enérgicamente el ataque de anoche. La violencia política es una afrenta a los valores democráticos que todos debemos proteger».

El gesto adquiere un peso político particular dado el contexto de marcada tensión diplomática entre Brasil y Estados Unidos en los últimos meses.

Apenas días antes del incidente, Lula había calificado a Trump de «señor de la guerra» durante una intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Barcelona, donde también exigió el fin del embargo a Cuba. El 19 de abril, Brasil, España y México emitieron un comunicado conjunto pidiendo respeto a la «integridad territorial» de Cuba, en abierta contradicción con la política de Washington.

El tiroteo ocurrió el sábado a las 8:36 p.m. hora del este, cuando Cole Thomas Allen, de 31 años y residente en Torrance, California, irrumpió armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos en el hotel donde se celebraba el evento con aproximadamente 2,600 asistentes.

Allen, que se había registrado previamente como huésped del hotel, disparó entre cinco y ocho veces antes de ser neutralizado y detenido por agentes del Servicio Secreto y la policía de Washington D.C.

Trump fue evacuado del escenario a las 8:33 p.m., tres minutos antes de que comenzaran los disparos, junto a Melania Trump, el vicepresidente JD Vance, el presidente de la Cámara Mike Johnson y varios miembros del gabinete, entre ellos Marco Rubio, Pete Hegseth y Tulsi Gabbard.

Un agente del Servicio Secreto resultó herido leve al ser alcanzado por una bala que detuvo su chaleco antibalas. No hubo víctimas fatales entre los asistentes.

Trump regresó a la Casa Blanca alrededor de las 9:45 p.m. y ofreció una rueda de prensa en la madrugada de este domingo. Con su habitual tono, el mandatario declaró: «Nadie me dijo que este trabajo era tan peligroso».

El fiscal general interino Todd Blanche señaló que los hallazgos preliminares indican que Allen tenía como objetivo a Trump y a altos funcionarios de su administración. El propio Trump describió al sospechoso como un «lobo solitario» motivado por un «odio fuerte, anticristiano», según el manifiesto que Allen dejó antes del ataque.

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar, que se encontraba entre los asistentes, relató que se refugió bajo una mesa al reconocer los disparos gracias a su experiencia como periodista de guerra.

Otros líderes latinoamericanos también reaccionaron. El presidente argentino Javier Milei calificó el hecho de «nuevo intento de asesinato» contra Trump, mientras que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum escribió en X: «La violencia no debe ser nunca el camino».

Cole Thomas Allen comparecerá ante un juez en Washington este lunes y enfrenta cargos por disparos, posesión ilegal de armas y agresión.