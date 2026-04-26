Trump dice que no tiene prisa en alcanzar un acuerdo con Irán

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que no tiene prisa por alcanzar un nuevo acuerdo con Irán, argumentando que la estrategia de presión máxima de su administración está asfixiando la economía de Teherán y ha «diezmado» su capacidad operativa, según declaraciones a la cadena Fox News.

El mandatario subrayó que «el tiempo juega a favor de Washington» y que, aunque los canales de comunicación permanecen abiertos a través de Pakistán como mediador, no siente urgencia de sentarse a la mesa de negociación de manera inmediata.

Trump fue categórico respecto al objetivo central de su política hacia Teherán: «No se puede permitir que Irán posea armas nucleares bajo ninguna circunstancia. Usarían esas armas y pondrían en peligro a Israel, a Europa y a los propios Estados Unidos. Estamos haciendo un servicio al mundo al evitarlo».

Las declaraciones llegan un día después de que Trump cancelara el viaje de sus enviados a Islamabad, exigiendo que Teherán lo contactara directamente, una maniobra que surtió efecto casi de inmediato: apenas diez minutos después de la cancelación, Irán presentó una nueva propuesta que Trump calificó de «mucho mejor» que la anterior.

El contexto de estas declaraciones es el de un conflicto bélico activo. La Operación Furia Épica, lanzada conjuntamente por EE.UU. e Israel el 28 de febrero de 2026, destruyó más de 5,000 objetivos iraníes en menos de 40 días, incluyendo instalaciones nucleares en Natanz, Isfahán y Fordow. Desde el 13 de abril, Washington mantiene un bloqueo naval en el Golfo de Omán con más de 12 buques, 100 aeronaves y 10,000 efectivos, que según estimaciones del propio Trump cuesta a Irán unos 500 millones de dólares diarios.

Las negociaciones han sido tortuosas. La primera ronda en Islamabad, celebrada entre el 10 y el 12 de abril, duró 21 horas sin acuerdo. La segunda ronda, prevista para el 21 y 22 de abril, fue rechazada por Irán, que exigió el levantamiento del bloqueo naval. Trump extendió el alto el fuego el 21 de abril a petición de Pakistán, aunque la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejó claro que fue Irán quien «lo necesita» para recomponerse.

Las posiciones siguen siendo incompatibles: EE.UU. exige el desmantelamiento total del programa nuclear iraní y una moratoria de 20 años en el enriquecimiento de uranio, mientras Irán ofrece solo una pausa de cinco años y reclama 270,000 millones de dólares en compensaciones por daños de guerra.

En la misma entrevista, Trump también criticó a los aliados europeos y a la OTAN por no haber brindado apoyo en la contención del régimen iraní, a pesar de los «billones de dólares» que EE.UU. invierte en la protección de Europa frente a Rusia. Trump había advertido días antes que solo negociaría con Irán si el acuerdo beneficiaba a EE.UU.

Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kanaani, respondió este domingo cuestionando la sinceridad de Washington: «Las palabras de paz de Estados Unidos contrastan con sus amenazas militares explícitas, lo que socava cualquier posibilidad de diálogo genuino».