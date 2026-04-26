Crisis energética borra las pruebas de ingreso al IPVCE en Pinar del Río

Las plazas se distribuirán por un escalafón, según las cifras asignadas a cada municipio.

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La crisis energética que paraliza Cuba obligó a las autoridades educativas de Pinar del Río a suspender los exámenes de ingreso al Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (Ipvce) Federico Engels, el centro más selectivo de la provincia, y sustituirlos por un escalafón municipal basado en el expediente académico de los tres años de Secundaria Básica.

Así lo confirmó Evelio Herrera Padrón, director general de Educación Provincial, quien reconoció sin rodeos que la situación desborda la capacidad del sistema.

"El transporte nos golpea mucho, la situación ya era difícil y complicada, ahora se intensifica, se hace más compleja", señaló Herrera en declaraciones al periódico provincial Guerrillero.

El proceso habitual de ingreso al Ipvce exige aprobar exámenes en Matemática, Historia y una ciencia exacta, además de un índice académico mínimo de 88 puntos entre séptimo, octavo y noveno grado.

Con la nueva modalidad, todos los estudiantes interesados que cumplan los requisitos podrán presentar su solicitud directamente en sus escuelas, y las plazas se distribuirán según las cifras asignadas a cada municipio.

La medida forma parte de un conjunto de adaptaciones de emergencia aplicadas en toda la provincia para sostener el curso escolar 2025-2026, indicó la fuente.

Entre ellas figuran la desconcentración de alumnos de centros internos, la creación de aulas en escuelas primarias para estudiantes de Secundaria y Preuniversitario, y la continuación de prácticas pedagógicas en centros cercanos al domicilio de los estudiantes.

Herrera también anunció adecuaciones en los programas y cambios en el sistema de evaluación, ya que en algunos niveles no se realizarán los segundos trabajos de control, aunque garantizó que el curso culminará en julio, según el calendario establecido.

Este escenario es consecuencia directa del colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), que la ONU calificó como un "impacto humanitario sistémico y cada vez mayor" que afecta la salud, el agua, la alimentación, la educación y las telecomunicaciones, y que motivó un llamado humanitario de 94 millones de dólares para asistir a unos dos millones de personas.

El régimen, lejos de reconocer el fracaso estructural del SEN, ordenó continuar el curso escolar pese al colapso eléctrico, con medidas cosméticas como permitir asistir sin uniforme y ajustar horarios.

Madres cubanas denunciaron apagones de más de 15 horas antes de exámenes finales de duodécimo grado, al calificar la situación como "estresante y devastadora".

En algunas zonas del país, los cortes han superado las 56 y 72 horas continuas, y estudiantes han descrito en clase el hambre y las penurias que enfrentan a diario para poder estudiar.

A nivel nacional, el Ministerio de Educación Superior ya había pospuesto los exámenes de ingreso a la universidad para junio, con Matemática el día cinco, Español el nueve e Historia de Cuba el 12, con 96,305 plazas disponibles para el curso 2026-2027.

La eliminación de los exámenes de ingreso al Ipvce Federico Engels en Pinar del Río representa la ruptura más significativa con el modelo tradicional de selección académica en Cuba, y evidencia hasta qué punto la crisis energética ha comenzado a desmantelar incluso las estructuras educativas que el régimen exhibe como "logros" de la revolución.