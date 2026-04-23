Cubanos se burlan de platos alegóricos a Fidel en fórum culinario en Las Tunas

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El gobierno de Las Tunas organizó un Fórum Culinario de los Trabajadores en Puerto Padre como parte de las actividades en saludo al Primero de Mayo, y las imágenes del evento desataron una ola de burlas y críticas en redes sociales por la carga política de los platos expuestos.

El acto se celebró este martes en la sede de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en la Villa Azul, donde integrantes de los sindicatos de Salud, Educación, Gastronomía y Alimentaria y Pesca expusieron 79 platos de cocina tradicional y repostería.

Lo que llamó la atención no fue la comida en sí, sino los mensajes políticos que la adornaban: ensaladas con la frase "VIVA FIDEL" escrita con tiras de pimiento verde, reproducciones de la bandera cubana hechas con arroz blanco, frijoles negros y tomate, y el número "100" formado con rodajas de pepino, todo en alusión al centenario del nacimiento de Fidel Castro.

Captura de Facebook

Los carteles sobre las mesas completaban el cuadro: "100 AÑOS CON FIDEL" —con la silueta del Che Guevara integrada en la letra O— y "1° MAYO / La Patria se defiende", eslogan popularizado por el régimen tras las protestas del 11J de 2021.

Katia Pérez Castro, Secretaria General de la CTC local, publicó las imágenes en Facebook con el mensaje: "La creatividad a flor de piel porque la Patria se defiende y por Cuba juntos creamos".

La respuesta de los cubanos en los comentarios fue inmediata y demoledora.

"El patriotismo es la fuente donde los pobres dejan la sangre. Qué diferencia entre esta pobreza y el blin blin de los eventos en los hoteles. Da pena en un lugar con un mar inmenso y no hayan hecho varios platos con pescados o mariscos", escribieron usuarios, señalando la paradoja de que Puerto Padre, municipio costero, no presentara ni un plato de pescado o marisco.

Captura de Facebook

Otros comentarios fueron igual de directos: "Hambre miseria y terror", "¿Y la langosta de Mariela?", y "Mira, si comemos eso, lo menos será una intoxicación alimentaria y ni hablemos de una oclusión intestinal".

Un comentarista conectó el evento con la crisis eléctrica que azota la provincia: "Después están protestando porque es desigual el horario de los apagones y porque en Las Tunas hay corriente, ahí tienen, sigan así".

El contraste resulta especialmente agudo en el contexto actual: Cuba atraviesa en 2026 una de sus peores crisis alimentarias, con la producción de arroz caída un 81% y la de huevos un 61%.

En Las Tunas, la situación es aún más grave: el robo de 600 litros de aceite dieléctrico en dos transformadores dejó sin electricidad al 40% del municipio de Amancio, y en Majibacoa las protestas por apagones de más de 24 horas incluyeron gritos de "abajo la dictadura".

El régimen declaró 2026 "Año del Centenario del natalicio de Fidel Castro" e impulsó una campaña propagandística que abarca paradas juveniles, exposiciones y actos públicos en todo el país, mientras la población no tiene qué comer ni electricidad estable.

En 1961, Castro prometió: "Ropa, zapatos, comida, medicina, educación y recreo a todo el pueblo". Más de seis décadas después, los cubanos responden con sátira a platos que escriben su nombre con pimiento verde.