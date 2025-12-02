Cuba sigue perdiendo talento: casi 40 prospectos firman contratos en medio del mayor éxodo deportivo de su historia

Vídeos relacionados:

La crisis social, económica y política que atraviesa Cuba continúa impulsando un éxodo masivo sin precedentes en su béisbol: casi 40 prospectos cubanos han firmado con organizaciones de MLB en el período de firmas internacionales 2024–2025, una cifra que confirma, una vez más, el colapso del sistema deportivo de la isla.

Así lo informó en Facebook el periodista especializado Francys Romero, uno de los analistas más fiables sobre la diáspora del béisbol cubano.

A falta de solo 15 días para que cierre el período de firmas, 1,011 jugadores de 23 países han acordado contratos con organizaciones de Grandes Ligas. Entre ellos, Cuba aparece con 39 firmas, una cifra desproporcionada para un país sin participación formal en el mercado internacional y cuyo talento debe escapar por vías irregulares o emigrar para aspirar a un contrato.

Romero detalló la distribución de firmas por país:

República Dominicana: 441

Venezuela: 386

México: 62

Cuba: 39

Colombia: 25

Panamá: 15

Nicaragua: 6

Taiwán: 5

Italia: 4

Bahamas: 4

Japón: 3

Corea del Sur: 3

Estados Unidos: 3

Curazao: 2

Brasil: 2

Australia: 2

Aruba: 2

Haití: 2

Islas Vírgenes (EE.UU.): 1

Francia: 1

Saint Marteen: 1

Sudán del Sur: 1

Uganda: 1

Un éxodo que responde a una sola realidad: Cuba no ofrece futuro

Las 39 firmas cubanas no representan un éxito del deporte nacional, sino un diagnóstico brutal: los jóvenes deben irse del país para poder aspirar a una carrera profesional, contratos dignos y estabilidad económica para sus familias.

Mientras países del Caribe y América Latina utilizan academias y programas oficiales para desarrollar talento, en Cuba la emigración de prospectos ocurre por: deterioro profundo de la estructura deportiva; salarios simbólicos e insuficientes; restricciones estatales para firmar con MLB; falta de recursos, implementos y alimentación adecuada; inseguridad jurídica y represión política, y un país colapsado social y económicamente.

Romero ha documentado durante años esta tendencia y advierte que Cuba vive la mayor fuga de peloteros de su historia, un fenómeno acelerado por la agudización de la crisis interna y la inexistencia de un plan estatal que ofrezca oportunidades reales.

Una diáspora que ya compite con potencias regionales

Cuba, que alguna vez fue un semillero deportivo sólido y organizado, aparece hoy en la lista de firmas internacionales por la vía menos deseada: la migración forzada de su talento. Con 39 firmas, supera a países con ligas profesionales activas y estructuras formales, como Italia, Corea del Sur o Japón.

El béisbol cubano, espejo de un país en crisis

El deporte nacional refleja la realidad del país: mientras miles de jóvenes ven en el éxodo su única salida, la Isla continúa perdiendo generaciones de talento que podrían haber nutrido un sistema deportivo que hoy está prácticamente desmantelado.

Cuba no participa oficialmente en el mercado internacional, pero sus hijos sí: desde fuera, desde el exilio, desde la diáspora. Ese es el nuevo mapa del béisbol cubano.

Y estas 39 firmas no son una celebración: son la evidencia más reciente de que en Cuba no hay futuro para la mayoría de sus deportistas.