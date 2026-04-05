Artemis II busca superar un récord del Apollo 13 de hace más de medio siglo

La misión Artemis II de la NASA se prepara para romper este lunes el récord de distancia máxima recorrida por seres humanos desde la Tierra, un hito que lleva más de 56 años en manos del Apollo 13, según informó la agencia AP.
La nave Orion, bautizada Integrity por su tripulación, realizará este lunes un sobrevuelo lunar de aproximadamente seis horas siguiendo una trayectoria en forma de ocho, la misma ruta que utilizó el Apollo 13 en 1970 para salvar a sus astronautas tras la explosión de un tanque de oxígeno.
El comandante Jim Lovell, Fred Haise y Jack Swigert alcanzaron en aquella misión una distancia máxima de 248,655 millas (400,171 kilómetros) desde la Tierra el 15 de abril de 1970, un récord que Artemis II superará por unas 4,000 millas (6,400 kilómetros), llegando a una distancia estimada de 252,757 millas (406,773 kilómetros).
La tripulación actual está compuesta por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, lanzados el pasado martes desde la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy en Florida a bordo del cohete SLS.
Koch señaló a finales de la semana pasada que ella y sus compañeros no viven de superlativos, pero que se trata de un hito importante "que la gente puede entender y asimilar".
La tripulación de la misión Artemis II captó este domingo una imagen sin precedentes de la cuenca Orientale, una formación geológica ubicada en el borde extremo occidental del disco lunar que nunca antes había sido vista en su totalidad por ojos humanos.
La NASA compartió la fotografía en su cuenta oficial en X con el mensaje: "Historia en construcción. En esta nueva imagen de nuestra tripulación de Artemis II, pueden ver la cuenca Orientale en el borde derecho del disco lunar. Esta misión marca la primera vez que toda la cuenca ha sido vista con ojos humanos."
De igual forma, publicaron una serie de imágenes inéditas durante su trayecto hacia la Luna, ofreciendo vistas que no se veían desde la era del programa Apolo hace más de 53 años.
Preguntas frecuentes sobre la misión Artemis II y sus hitos históricos
CiberCuba te lo explica:
¿Qué récord busca superar la misión Artemis II?
La misión Artemis II busca superar el récord de distancia máxima recorrida por seres humanos desde la Tierra. Este récord estaba en manos del Apollo 13, que alcanzó una distancia de 248,655 millas (400,171 kilómetros). Artemis II planea superar esta marca alcanzando una distancia de 252,757 millas (406,773 kilómetros).
¿Cuál es el objetivo principal de la misión Artemis II?
El objetivo principal de la misión Artemis II es validar los sistemas de la nave Orion con tripulación humana. Esta misión no incluye un alunizaje, sino que tiene como propósito preparar el camino para futuras misiones de alunizaje, como Artemis III, que planea llevar nuevamente humanos a la superficie lunar.
¿Quiénes son los astronautas a bordo de Artemis II?
La tripulación de Artemis II está compuesta por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen. Este equipo es notable por incluir a la primera mujer y al primer afrodescendiente en una misión lunar tripulada, así como al primer canadiense en volar hacia la Luna.
¿Qué tecnología se utiliza para la comunicación de la nave Orion durante la misión Artemis II?
La comunicación de la nave Orion se realiza a través de la Red de Espacio Profundo. Esta red cuenta con antenas de 70 metros de diámetro que permiten mantener contacto con naves a grandes distancias. Además, el sistema de comunicaciones ópticas O2O utiliza láseres infrarrojos para transmitir video 4K desde el espacio profundo.
¿Qué importancia tiene la misión Artemis II en el contexto de la exploración espacial?
Artemis II representa el primer paso hacia el retorno de la humanidad a la Luna. Además de sus hitos tecnológicos y de diversidad en la tripulación, la misión forma parte de un plan estratégico para establecer una presencia humana sostenida en la Luna y preparar futuras expediciones a Marte, en medio de una nueva carrera espacial entre naciones.
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