Artemis II busca superar un récord del Apollo 13 de hace más de medio siglo

La misión Artemis II de la NASA se prepara para romper este lunes el récord de distancia máxima recorrida por seres humanos desde la Tierra, un hito que lleva más de 56 años en manos del Apollo 13, según informó la agencia AP.

La nave Orion, bautizada Integrity por su tripulación, realizará este lunes un sobrevuelo lunar de aproximadamente seis horas siguiendo una trayectoria en forma de ocho, la misma ruta que utilizó el Apollo 13 en 1970 para salvar a sus astronautas tras la explosión de un tanque de oxígeno.

El comandante Jim Lovell, Fred Haise y Jack Swigert alcanzaron en aquella misión una distancia máxima de 248,655 millas (400,171 kilómetros) desde la Tierra el 15 de abril de 1970, un récord que Artemis II superará por unas 4,000 millas (6,400 kilómetros), llegando a una distancia estimada de 252,757 millas (406,773 kilómetros).

La tripulación actual está compuesta por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, lanzados el pasado martes desde la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy en Florida a bordo del cohete SLS.

Koch señaló a finales de la semana pasada que ella y sus compañeros no viven de superlativos, pero que se trata de un hito importante "que la gente puede entender y asimilar".

La tripulación de la misión Artemis II captó este domingo una imagen sin precedentes de la cuenca Orientale, una formación geológica ubicada en el borde extremo occidental del disco lunar que nunca antes había sido vista en su totalidad por ojos humanos.

La NASA compartió la fotografía en su cuenta oficial en X con el mensaje: "Historia en construcción. En esta nueva imagen de nuestra tripulación de Artemis II, pueden ver la cuenca Orientale en el borde derecho del disco lunar. Esta misión marca la primera vez que toda la cuenca ha sido vista con ojos humanos."

De igual forma, publicaron una serie de imágenes inéditas durante su trayecto hacia la Luna, ofreciendo vistas que no se veían desde la era del programa Apolo hace más de 53 años.