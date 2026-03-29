Nuevo récord de Erick Hernández: domina el balón con la cabeza durante más de una hora sentado y con lastre

El cubano Erick Hernández estableció el sábado un nuevo récord mundial al dominar un balón de fútbol con la cabeza desde la posición sentada durante una hora, 24 minutos y 33 segundos, con un lastre de un kilogramo y medio en cada tobillo.

De acuerdo con el canal oficialista Cubavisión Internacional, el intento tuvo lugar en el salón Corona del Hotel Meliá Cohíba de La Habana y representa el segundo récord mundial que Hernández impone en lo que va de 2026.

Con esta marca, el atleta habanero superó su propio registro anterior en la misma modalidad, establecido el 31 de mayo de 2025, cuando permaneció una hora y 20 minutos en idénticas condiciones.

La modalidad tiene una historia de superación progresiva entre recordistas cubanos. Hernández la explicó con detalle: "El récord tiene una historia. Lo realizó por primera vez Luis Carlos.

En aquella vez realizó 27 minutos. Después lo superé yo con 35 minutos. Él lo volvió a superar llegando casi a 40 minutos y sucesivamente yo he estado superando los 45. Llegué a una hora, una hora 5, 1 hora 20 en el año pasado 2025 y ahora que felizmente pude llegar a una hora 24 minutos."

La categoría fue iniciada por el también cubano Luis Carlos García, otro multirrécordista Guinness especializado en dominio del balón, con quien Hernández ha protagonizado una rivalidad deportiva de años, superándose mutuamente de forma progresiva.

Sobre las dificultades técnicas del intento, Hernández fue preciso: "Cuando uno domina el balón con la cabeza, el impulso parte de las piernas, siempre que esté parado. El estar sentado es muy difícil. Hay que estar flexionando y extendiendo el tronco constantemente y mantener la pelota en la vertical, porque si se va a algún lado, derecho, izquierdo, adelante o atrás, es muy difícil defenderla."

El propio atleta resumió el reto: "Hay que agregarle, por supuesto, el tiempo de duración del récord, pero radica fundamentalmente en esa posición, más el lastre que tienen los tobillos."

Hernández, nacido en La Habana en 1966, acumula más de 30 récords mundiales Guinness desde que ingresó al libro en 2005 con 319 toques de cabeza en un minuto. En 2022 elevó esa marca a 351 toques en el mismo lapso. En 2024 estableció cinco récords en un solo año, entre ellos 12 horas, seis minutos y diez segundos de dominio solo con los pies.

En abril de 2025 mantuvo el balón en el aire durante 10 horas, 13 minutos y tres segundos usando pies y cabeza, y en agosto de ese mismo año logró 4,626 toques con la cabeza a una pelota de Baseball Five en 35 minutos, en el Hotel Copacabana de La Habana.

Conocido como "El Dominador", Hernández continúa ampliando su legado como uno de los atletas cubanos con mayor presencia en el Libro Guinness de los Récords.