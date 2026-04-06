Artemis II bate récord de distancia máxima alcanzada por humanos desde la Tierra

La tripulación de Artemis II batió este lunes el récord de la mayor distancia recorrida por seres humanos desde la Tierra, al sobrevolar la cara oculta de la Luna y alcanzar 252,757 millas (406,773 kilómetros) de distancia.

La marca superada pertenecía a la misión Apollo 13, que el 15 de abril de 1970 llegó a 248,655 millas (400,171 km) de la Tierra. Ese récord fue reconocido por Guinness World Records y se mantuvo durante más de 56 años. Sin embargo, acaba de caer.

Artemis II superó por primera vez la marca a la 1:46 p.m., hora del este de Estados Unidos, con una ventaja final de unas 4,102 millas (aproximadamente 6,600 km) sobre el registro histórico del Apollo 13.

La distancia máxima se alcanzó a las 7:07 p.m. UTC, poco después del punto de máxima aproximación a la superficie lunar, cuando la nave pasó a solo 4,066 millas (6,543 km) de la Luna.

La nave Orion —bautizada "Integrity" por sus tripulantes— siguió una trayectoria en forma de ocho alrededor de la Luna, la misma ruta de retorno libre que la NASA utilizó en 1970 para salvar a los astronautas del Apollo 13 tras la explosión de un tanque de oxígeno a bordo de aquella nave.

Horas antes del sobrevuelo, a las 12:37 a.m. del mismo lunes, la nave Orion entró en la esfera de influencia gravitacional de la Luna, primera vez que esto ocurría desde el Apollo 17 en diciembre de 1972.

La transmisión oficial de la NASA confirmó el hito: "Las fuerzas gravitacionales de la Luna son ahora mayores sobre la nave Orion que las de la Tierra."

La astronauta Christina Koch describió ese momento con entusiasmo: "Ahora estamos cayendo hacia la Luna en lugar de alejarnos de la Tierra. Es un hito increíble." Koch también señaló que el récord de distancia "es un hito que la gente puede entender y asimilar."

Durante el sobrevuelo, la nave perdió comunicación con la Tierra durante aproximadamente cuarenta minutos, entre las 6:44 p.m. y las 7:25 p.m., hora del este, un fenómeno planificado al pasar por la cara oculta lunar. El sobrevuelo completo duró aproximadamente seis horas.

El día anterior, la tripulación había capturado la primera imagen completa de la cuenca Orientale, una formación geológica de 930 kilómetros de diámetro ubicada en el borde entre la cara visible y la cara oculta de la Luna, formada hace 3,800 millones de años y nunca antes vista en su totalidad por ojos humanos.

La tripulación está compuesta por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen. Glover es el primer afrodescendiente en una misión lunar tripulada, Koch es la primera mujer en volar hacia la Luna en una misión tripulada, y Hansen es el primer ciudadano canadiense en hacerlo.

Artemis II fue lanzada el pasado martes desde la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy en Florida, a bordo del cohete SLS.

La misión no incluye alunizaje. Su objetivo es validar los sistemas de la nave Orion con tripulación humana, preparando el camino para Artemis III, que planea llevar humanos al polo sur lunar en 2027.

El regreso y amerizaje están previstos en el Océano Pacífico frente a San Diego el 10 de abril.