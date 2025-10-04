Familiar de Doraiky Águila desmiente que haya sido encontrada muerta: La búsqueda continúa

Vídeos relacionados:

La incertidumbre en torno al paradero de Doraiky Águila Vázquez, desaparecida desde el 15 de marzo en Lawton, La Habana, volvió a sacudirse este viernes tras la difusión de un rumor en redes sociales que aseguraba que la mujer había sido hallada sin vida.

La falsa información fue compartida por el grupo de Facebook "Noticia del Momento", administrado por Yilian Arroyo, pero poco después fue desmentida categóricamente por Damnielle Días Fernández, familiar de Doraiky.

En otra publicación en Facebook, Damnielle aclaró que la noticia era falsa y pidió a la ciudadanía no dejarse confundir:

"Quiero aclarar que la publicación que están sacando de Dory es mentira. Hago esto público para las personas que desde el primer día están siguiendo el caso y nos ayudan a compartir para que aparezca", subrayó.

"Pido a todas las personas que nos están ayudando que continúen compartiendo", agregó.

El desmentido llega tras casi siete meses de una desaparición marcada por la falta de respuestas oficiales y el creciente desespero de la familia, que ha debido sostener por su cuenta la búsqueda de Doraiky, a pesar de que padece una condición de pérdida de memoria transitoria, lo que la hace especialmente vulnerable.

Una desaparición sin respuestas

Doraiky fue vista por última vez la madrugada del 15 de marzo, cuando salió de su casa en la calle Pocitos, en el reparto Lawton. Vestía un traje amarillo y sandalias negras con una franja roja. Desde entonces, no ha habido información clara sobre su paradero.

La madre de la desaparecida, Maura Vázquez, ha denunciado la inacción de las autoridades por la ausencia de avances.

"Mi ánimo es de crítica, es decir la verdad para que se trabaje sobre lo real. Ya no pido, no ruego, no imploro, responsabilizo al gobierno cubano sobre el proceso de búsqueda", subrayó en un mensaje en junio.

"Se me va la vida esperando a mi hija", escribió recientemente en redes sociales, acompañando sus palabras con súplicas desesperadas y llamados a la solidaridad ciudadana.

La familia ha ofrecido una recompensa de 350,000 pesos cubanos para quien aporte información certera, y ha difundido números de contacto para recibir pistas. Sin embargo, hasta ahora no han recibido resultados.

Activistas y colectivos feministas presionan

El caso ha motivado la activación de la Alerta Yeniset, un mecanismo impulsado por el colectivo Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de Alas Tensas, que se emplea en desapariciones de mujeres.

Organizaciones feministas y vecinos también han insistido en reorientar la búsqueda con una estrategia comunitaria.

Hace unos 20 días el periodista oficialista Miguel Reyes advirtió que Doraiky podría estar retenida contra su voluntad, bajo engaños, dada su condición mental y su vulnerabilidad.

A pesar de estas alertas, la respuesta institucional ha sido lenta e insuficiente.

La prensa oficial apenas mencionó el caso tras meses de silencio: el Canal Educativo difundió un mensaje a pedido de la madre, pero sin que ello se tradujera en acciones concretas de las autoridades.

Familiares piden acción real

La desmentida de este viernes pone de relieve el daño que generan las noticias falsas en medio de una búsqueda tan delicada. Por ello, la familia insiste en que lo verdaderamente urgente es que las instituciones actúen con seriedad.

La divulgación tardía del Canal Educativo fue una reacción ante la creciente presión ciudadana. Sin embargo, no basta con compartir una publicación: es urgente una actuación diligente de la Policía y la fiscalía que permita esclarecer lo ocurrido.

Doraiky Águila es madre, esposa e hija, con dos niños que la esperan en casa.

Sus familiares han reiterado que cualquier persona que la vea aporte información de inmediato, para evitar que este caso quede en el silencio.

Ellos mantienen viva la búsqueda por su cuenta, mientras claman por una respuesta efectiva de las instituciones y por no dejar que la desaparición de Doraiky se sume a la larga lista de casos sin resolver en el país.

