Diplomáticos norcoreanos en La Habana: la historia que terminó en ejecución

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Patrick Oppmann, corresponsal de CNN y jefe de la oficina de la cadena en La Habana desde 2012, publicó este domingo en su Substack Cuba Reporter una historia personal sobre el destino trágico del embajador norcoreano en Cuba: Jon Yong-jin y su esposa fueron ejecutados por traición tras ser llamados de regreso a Pyongyang, según un despacho de medios estatales norcoreanos citado por el periodista.

Oppmann, uno de los corresponsales extranjeros con mayor permanencia en la isla desde la Revolución, reconstruye los hechos a partir de lo que presenció y de lo que le contó un diplomático estadounidense identificado solo como «Tim».

Todo comenzó en la Escuela Internacional de La Habana, un colegio privado en Miramar fundado en los años 60 por familias de diplomáticos para escapar del sistema educativo estatal cubano, donde los niños comenzaban el día cantando Seremos como el Che.

Fue allí donde Tim le reveló algo inesperado: «No vas a creer quiénes son los hijos de algunos de los que van a esa escuela».

En el aula de cuarto grado del hijo de Tim había dos niñas gemelas idénticas de cabello negro largo, cuyo país de origen figuraba simplemente como «Korea».

Dado que Cuba no mantenía relaciones diplomáticas con Corea del Sur, la conclusión era obvia: eran las hijas del embajador norcoreano, a quien Oppmann ya había visto llegar al colegio en un Mercedes negro con placa diplomática 145001.

El embajador Jon Yong-jin era afable, hablaba inglés con fluidez y provenía de una familia prominente en Corea del Norte.

Su esposa era hermana del general Jang Song-thaek, el segundo hombre más poderoso del régimen de Pyongyang y mentor del joven dictador Kim Jong-un.

La matrícula anual de las gemelas superaba los 30,000 dólares, pero el dinero no parecía ser problema para el embajador, quien puso una sola condición: que no hubiera estudiantes surcoreanos en el plantel.

Tim y el embajador se cruzaban en eventos escolares con un intercambio de miradas que Oppmann describe así: «Tú sabes quién soy yo, yo sé quién eres tú». Dos regímenes enemigos de Washington, sus hijos compartiendo aula en La Habana.

Un día las gemelas dejaron de aparecer.

Sin fiesta de despedida, sin aviso de nuevo destino. La escuela intentó contactar la embajada norcoreana —una mansión en Vedado rodeada de muros de cemento y alambre de púas— y nunca obtuvo respuesta.

Semanas después llegaron noticias de una purga: Kim Jong-un había ordenado la ejecución de su tío Jang Song-thaek el 12 de diciembre de 2013, acusado de traición, y llamó de regreso a todos los diplomáticos vinculados a él.

El embajador Jon Yong-jin y su familia estaban en esa lista.

Oppmann y Tim especulaban en cócteles diplomáticos: «¿Se habrá molestado en comprar un boleto de regreso?».

Tim creía que regresaron porque sabían que su familia extendida sería eliminada si no lo hacían, una práctica documentada del régimen norcoreano.

La confirmación llegó en un breve despacho de la agencia estatal norcoreana: el embajador y su esposa habían sido ejecutados por traición.

De sus hijas gemelas, ninguna mención.

El caso no fue el único vínculo oscuro entre ambas dictaduras en La Habana.

En noviembre de 2023, el alto diplomático norcoreano Ri Il-gyu, destinado en Cuba, desertó a Corea del Sur y reveló una red de contrabando de habanos cubanos comprados a 50 dólares la caja y revendidos a 1,000 dólares mediante valijas diplomáticas.

Cuba y Corea del Norte mantuvieron una de las alianzas comunistas más duraderas de la Guerra Fría desde que establecieron relaciones diplomáticas en agosto de 1960, basada en ideología compartida y postura antiestadounidense.

Esa exclusividad terminó cuando Cuba abrió su embajada en Seúl en junio de 2025, seis décadas después de haber ignorado a Corea del Sur en nombre de la solidaridad socialista con Pyongyang.