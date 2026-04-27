Yordan Álvarez arrasa en MLB: lidera múltiples departamentos ofensivos

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El cubano Yordan Álvarez está protagonizando uno de los arranques de temporada más dominantes de la historia reciente de las Grandes Ligas. El cubano de los Houston Astros lidera la MLB en cinco categorías ofensivas simultáneamente: promedio de bateo (.358), jonrones (11), porcentaje de embase (.465), slugging (.755) y OPS (1.220).

En su jornada más reciente, según Pelota Cubana, Álvarez fue dos de cuatro con un doble y dos carreras anotadas, extendiendo un ritmo ofensivo que lo perfila como el favorito al Premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

Además de liderar la MLB en esas cinco categorías, el pelotero de Las Tunas encabeza la Liga Americana con 26 carreras impulsadas en apenas 27 juegos disputados, una cifra que refleja su impacto total desde el plato.

El pasado 22 de abril, Álvarez conectó su undécimo jonrón de la temporada ante los Guardians de Cleveland, igualando al mismo tiempo el liderazgo en impulsadas de la liga. Con ese ritmo, las proyecciones lo apuntan a superar los 54 cuadrangulares al cierre del año, por encima del récord histórico de los Astros de 47, establecido por Jeff Bagwell en el año 2000.

El 20 de abril, Álvarez alcanzó los 700 juegos en MLB liderando la liga con 10 jonrones en 22 partidos, un hito que llegó acompañado de una línea de carrera de .298/.391/.580 y 177 cuadrangulares acumulados.

El arranque de 2026 representa una revancha total tras una temporada 2025 marcada por las lesiones. Álvarez solo disputó 48 partidos ese año debido a una fractura en el metacarpo de la mano derecha y un esguince grave en el tobillo izquierdo, terminando con .273 de promedio y apenas nueve jonrones. En apenas 27 juegos de 2026 ya superó esa cifra.

El 7 de abril, Álvarez y su compatriota Andy Pagés, de los Dodgers de Los Ángeles, ganaron el premio al Jugador de la Semana de sus respectivas ligas, marcando un hito para el béisbol cubano en las Grandes Ligas. Álvarez bateó .471 con tres jonrones y ocho carreras impulsadas en esa semana.

Actualmente juega principalmente como bateador designado, una decisión que minimiza el riesgo de lesiones y le permite concentrar toda su energía en el plato. Sus métricas avanzadas lo ubican primero en xwOBA (.596) entre los bateadores calificados de la MLB en 2026.

Como señaló Pelota Cubana USA al resumir su actuación: «Yordan no solo está bateando… está controlando el juego desde el plato».

El cubano, que llegó a siete jonrones a mediados de abril antes de acelerar aún más su ritmo, tiene por delante el resto de una temporada en la que cada turno al bate se ha convertido en un evento para la afición de Houston y para todos los seguidores del béisbol cubano.