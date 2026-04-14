Intratable Andy Pagés: otro jonrón y ya suma 20 remolcadas en 2026

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El cubano Andy Pagés conectó este lunes su quinto jonrón de la temporada 2026 ante el lanzador David Peterson, de los Mets de Nueva York, y se convirtió en el primer jugador de las Grandes Ligas en alcanzar 20 carreras impulsadas en el año.

De acuerdo con Pelota Cubana, el batazo llegó en el tercer inning del juego entre los Dodgers y los Mets en el UNIQLO Field at Dodger Stadium, con un cuadrangular de tres carreras al jardín izquierdo que remolcó a Kyle Tucker y Freddie Freeman.

Publicación de Facebook/Pelota Cubana

Según los datos de Statcast, el jonrón recorrió 364 pies con una velocidad de salida de 97.0 millas por hora y un ángulo de 30 grados, conectado sobre una curva colgada de Peterson en conteo de dos strikes.

El pinareño acumula ahora cinco jonrones y 20 carreras impulsadas en lo que va de temporada, cifras que lo consolidan como uno de los bates más calientes de la Liga Nacional.

Previo a este juego, Pagés bateaba .429 con un OPS de 1.181, 24 hits en 56 turnos al bate y una tasa de contacto duro del 52.4%, números que reflejan un dominio sostenido desde el primer día de la temporada.

El inicio de 2026 del jardinero central de los Dodgers contrasta de manera notable con su actuación en la postemporada 2025, cuando bateó apenas .078 con un OPS de .211 en 51 turnos al bate.

La semana del 7 de abril, Pagés fue premiado como Jugador de la Semana de la Liga Nacional tras batear .583 en 24 turnos con dos jonrones, dos dobles, siete carreras impulsadas y un OPS de 1.532, liderando toda la MLB en hits y bases totales.

Al 9 de abril encabezaba el promedio de bateo de toda la MLB con .413 en los primeros 12 juegos de la temporada.

Los Dodgers, con récord de 11-4, lideran el Oeste de la Liga Nacional y llegan a este tramo del calendario como uno de los equipos más sólidos de la liga.

David Peterson, el lanzador abridor de los Mets que recibió el jonrón, llegaba al juego con récord de 0-2 y efectividad de 6.14 en la temporada.

Como señaló FanGraphs en su análisis del arranque del cubano, con este inicio encendido, Pagés ha pasado la página de una decepcionante postemporada.

Pagés también ha confirmado su participación con la selección de Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, lo que añade otra dimensión a una temporada que ya luce histórica para el pelotero de Pinar del Río.