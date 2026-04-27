Carlos Tabares se recupera en Miami tras operación para extirpar un tumor

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Carlos Tabares, leyenda del béisbol cubano y exjardinero central de los Industriales de La Habana, se recupera satisfactoriamente en Miami tras ser operado para extirpar un tumor maligno en el riñón, según informó el periodista deportivo Yasel Porto a través de su página de Facebook Dporto Sports.

El propio Tabares confirmó su mejoría con un mensaje directo: «Estoy mucho mejor gracias a Dios. Muchas gracias a todos los que se han preocupado por mi salud durante estos días. Ahora a recuperarse».

Según el texto firmado por el colaborador Pucho Oroza, la intervención quirúrgica ocurrió hace aproximadamente un mes. La masa tumoral medía cerca de 13 centímetros y pudo ser eliminada por completo, logrando además preservar una parte del riñón afectado y sin secuelas.

Oroza describió el momento con lenguaje beisbolero: «Carlos Tabares ha ganado uno de los Juegos más importantes de su carrera, como nos tuvo siempre acostumbrados, dejando la piel en el terreno, el otrora Capitán Azul, le ha robado un jonrón a la muerte y en otra magistral jugada, ha vencido al cáncer».

La publicación destaca que Tabares sigue su recuperación con la mente puesta en su superación personal y en un emprendimiento digital para la venta de artículos de alto valor.

Tabares disputó 25 Series Nacionales con Industriales y acumuló más de 1,000 hits a lo largo de su carrera, además de 102 jonrones. Fue campeón olímpico con Cuba en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y obtuvo medalla de plata en el I Clásico Mundial de Béisbol 2006. Con Industriales conquistó seis campeonatos nacionales.

Una de las decisiones más recordadas de su carrera fue rechazar ofertas millonarias de las Grandes Ligas, incluyendo cinco millones de dólares de los Cincinnati Reds y ocho millones de los Chicago Cubs, para permanecer en Cuba.

Se retiró oficialmente el 11 de enero de 2018 en el Estadio Latinoamericano ante más de 50,000 aficionados, en una despedida multitudinaria que quedó grabada en la memoria del béisbol cubano.

Tras emigrar a Estados Unidos, Tabares se estableció en Miami, donde trabaja como agente financiero, imparte clases de béisbol y participa en ligas populares de softball. Apenas semanas antes de conocerse su operación, protagonizó un debate en la comunidad cubana del exilio al responder a críticas por aceptar un regalo de Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los CDR y uno de los llamados «Cinco Héroes» cubanos.

En aquel momento, Tabares declaró: «Lo pasado es pasado, eso no tiene nada que ver con lo que uno tiene en la actualidad».

Oroza cerró su texto con una imagen que resume el sentir de quienes siguieron su carrera: «El estelar jardinero de los Industriales y el Cuba se encuentra en circulación listo para anotar otra carrera importante en su vida».