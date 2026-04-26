El mentalista que estaba junto a Trump cuando inició el tiroteo cuenta su experiencia

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El mentalista Oz Pearlman, artista principal de la 105ª Cena Anual de Corresponsales de la Casa Blanca, relató este domingo cómo vivió el tiroteo del pasado sábado desde la mesa presidencial, a centímetros del presidente Donald Trump, y confesó que en ese momento creyó que «la habitación estaba a punto de explotar».
El incidente ocurrió alrededor de las 8:36 p.m. del sábado en el hotel Washington Hilton de Washington D.C., cuando el sospechoso Cole Thomas Allen, de 31 años, irrumpió en el puesto de control de seguridad del lobby armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos, y disparó entre cinco y ocho tiros antes de ser neutralizado por agentes del Servicio Secreto y la policía.
Pearlman, que en ese momento se encontraba junto a Trump, la primera dama Melania Trump y la secretaria de prensa Karoline Leavitt, relató sus experiencias en entrevistas con CNN y The New York Times.
«Yo estaba adivinando un nombre en el que Karoline pensaba y, justo cuando revelaba la respuesta en mi libreta, escuchamos el ruido», explicó el mentalista al rotativo neoyorquino.
Su primera reacción fue pensar que se trataba de una bandeja de platos cayendo al suelo o de una emergencia médica, pero la contundente respuesta del Servicio Secreto le reveló de inmediato la gravedad de la situación.
Pearlman se lanzó al suelo temiendo que fuera un atentado con bomba. Fue entonces cuando los agentes derribaron al presidente con fuerza y el mandatario quedó cara a cara con el artista.
«Lo bajaron con mucha fuerza, fue un placaje estilo Liga Nacional de Fútbol Americano. Quedamos cara a cara, a menos de 30 centímetros de distancia. Nos miramos fijamente durante unos dos segundos. Fue la visión más loca de mi vida», recordó Pearlman a CNN, antes de que Trump fuera evacuado del salón.
El mentalista tuvo que arrastrarse por el suelo para salir del lugar. «No quería levantarme, pensaba que si lo hacía me dispararían», relató a la misma cadena.
Un agente de la División Uniformada del Servicio Secreto resultó herido por una bala, pero su chaleco antibalas evitó heridas mortales. No hubo víctimas civiles entre los aproximadamente 2,600 invitados presentes en el salón principal.
Trump confirmó la detención del tirador esa misma noche en Truth Social y al día siguiente ofreció una rueda de prensa en la Casa Blanca donde declaró: «Nadie me dijo que este trabajo era tan peligroso».
Este es considerado el tercer intento de asesinato contra Trump en menos de dos años, tras el ataque en Butler, Pensilvania, el 13 de julio de 2024, y el intento en West Palm Beach, Florida, el 15 de septiembre de 2024.
Allen, maestro de escuela residente en Torrance, California, permanece bajo custodia hospitalaria para evaluación psiquiátrica. El fiscal adjunto anunció cargos inminentes que incluyen uso de arma de fuego durante un crimen de violencia y agresión a oficial federal, y se espera que comparezca ante un tribunal federal de Washington D.C. este lunes.
«Hubo gente que pudo perder la vida esta noche. Gracias a Dios, el oficial que recibió el disparo está bien», concluyó Pearlman.
Preguntas Frecuentes sobre el Tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca
CiberCuba te lo explica:
¿Qué ocurrió durante el tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca?
El tiroteo ocurrió cuando Cole Thomas Allen, armado con múltiples armas, irrumpió en el hotel Washington Hilton durante la Cena de Corresponsales. Disparó entre cinco y ocho tiros antes de ser neutralizado por el Servicio Secreto. No hubo víctimas civiles, pero un agente fue herido, aunque su chaleco antibalas evitó consecuencias fatales.
¿Quién es Cole Thomas Allen y cuáles son los cargos que enfrenta?
Cole Thomas Allen es un maestro de 31 años de Torrance, California. Enfrenta cargos por uso de arma de fuego durante un crimen de violencia y agresión a un oficial federal. Está bajo custodia hospitalaria para evaluación psiquiátrica.
¿Cómo reaccionó el presidente Trump al incidente y cuáles son sus planes futuros?
Trump reafirmó su determinación y declaró que los riesgos no lo frenarán. Confirmó que la cena será reprogramada en 30 días y exigió acelerar la construcción de un salón de eventos seguro en la Casa Blanca para prevenir futuros incidentes de seguridad.
¿Cuáles fueron las medidas de seguridad tomadas durante el evento?
El Servicio Secreto implementó protocolos de seguridad estrictos, neutralizando al atacante rápidamente antes de que pudiera causar más daño. El área del evento estaba asegurada con detectores de metales y se desplegaron equipos de respuesta rápida.
¿Qué se conoce sobre la motivación del atacante?
Las autoridades aún investigan sus motivaciones, pero hay indicios de un posible odio hacia los cristianos y funcionarios de la administración Trump, basado en un manifiesto encontrado y declaraciones del sospechoso.
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