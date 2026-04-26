Congresista cubanoamericano advierte: «Trump ha sido atacado como ningún presidente en la historia reciente»

Vídeos relacionados:

El congresista republicano cubanoamericano Mario Díaz-Balart reaccionó este domingo al tiroteo ocurrido la noche anterior en la Cena Anual de Corresponsales de la Casa Blanca, advirtiendo en un mensaje publicado en X que «ningún presidente en la historia moderna de Estados Unidos ha sido blanco de ataques más implacables que el presidente Trump».

El incidente ocurrió el sábado por la noche en el hotel Washington Hilton de Washington D.C., donde se celebraba la 105ª edición del evento con aproximadamente 2,600 asistentes, entre ellos el presidente, el vicepresidente, miembros del gabinete y la prensa acreditada en la Casa Blanca.

El atacante, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, residente en Torrance, California, irrumpió armado con una escopeta, una pistola y múltiples cuchillos en el área de seguridad del hotel y disparó entre cinco y ocho tiros cerca de los detectores de metales alrededor de las 8:30 p.m.

Agentes del Servicio Secreto neutralizaron y detuvieron a Allen en el lobby del hotel antes de que pudiera acceder al salón principal.

Trump fue evacuado a las 8:33 p.m., junto a la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance, el presidente de la Cámara Mike Johnson y miembros del gabinete como Marco Rubio, Pete Hegseth y Tulsi Gabbard.

Un agente del Servicio Secreto resultó herido al ser impactado por una bala que detuvo su chaleco antibalas; fue hospitalizado y se esperaba su plena recuperación. No hubo víctimas fatales.

Díaz-Balart expresó alivio por que todos los presentes salieran ilesos, pero fue enfático al calificar el incidente: «La realidad es que fue un aviso muy cercano».

El congresista llamó a condenar sin ambigüedades la escalada de violencia política en el país. «La creciente violencia política en nuestro país, junto con los ataques y amenazas crecientes contra funcionarios electos, es profundamente alarmante y debe ser condenada de manera inequívoca por todos, independientemente de sus creencias políticas o afiliación partidista», escribió.

El FBI investiga el ataque como políticamente motivado. Los escritos de Allen criticaban las políticas de la administración Trump y el sospechoso se refería a sí mismo como el «Amigable Asesino Federal». Las autoridades creen que actuó solo y que su intención era atacar a miembros de la administración presentes en el evento.

Allen viajó desde California a Chicago y luego a Washington en tren. Las armas fueron compradas legalmente en California en los últimos dos años.

Trump respondió al tiroteo publicando en Truth Social: «Vaya noche en D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico».

En una rueda de prensa en la madrugada del domingo declaró: «Nadie me dijo que este trabajo era tan peligroso».

El director del FBI Kash Patel elogió a Trump tras el incidente, mientras el congresista demócrata Jamie Raskin relató que el Servicio Secreto lo arrojó al suelo durante el caos, describiendo que «la gente gritaba y chillaba».

Este incidente se suma a una serie de ataques previos contra Trump: el tiroteo en Butler, Pensilvania, el 13 de julio de 2024, donde Thomas Matthew Crooks le rozó la oreja derecha, y el intento en West Palm Beach, Florida, el 15 de septiembre de 2024, protagonizado por Ryan Wesley Routh.

Díaz-Balart cerró su mensaje con un llamado a la unidad: «No podemos permitir que el odio y la división erosionen aún más nuestra nación. Estoy rezando para que nuestro país rechace la violencia política, supere nuestras diferencias y permanezca unido como estadounidenses».