Impunidad en Guanajay: acusan a oficiales de permitir agresiones a presos políticos

El mayor Javier Reboso Pérez de la Seguridad del Estado, el teniente coronel Emilio Guilarte Ramírez, segundo jefe de la prisión, y el teniente coronel Guillermo Cordero Monduy

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La activista Salomé García Bacallao, coordinadora del grupo Justicia 11J, denunció públicamente este domingo un nuevo caso de agresión sexual contra un manifestante del 11J recluido en la prisión de Guanajay, señalando directamente a tres oficiales del penal como responsables por permitirlo con total impunidad.

Según la denuncia, es la segunda ocasión en que el recluso Roberto Valdés Alonso, conocido como «el gago de San José» y condenado a más de 30 años de prisión, agrede sexualmente a un preso político en ese penal con la complicidad de las autoridades carcelarias.

Los tres oficiales señalados son el Mayor Javier Reboso Pérez, de la Seguridad del Estado; el Teniente Coronel Emilio Guilarte Ramírez, conocido como «El ilustre» y segundo jefe de la prisión; y el Teniente Coronel Guillermo Cordero Monduy, apodado «Guillermo Tell», quien se encontraba de vacaciones al momento de los hechos.

La denuncia incluye un mensaje atribuido al Mayor Reboso en el que, con burla, reconoce su responsabilidad: «dile al gago que está acabando con los muchachos del 11 de julio».

La víctima es un joven manifestante cuya identidad no ha sido revelada para proteger a su familia. Según García Bacallao, fue sometido químicamente antes de la agresión y permanece ingresado en el puesto médico del penal en estado de shock, con afectaciones físicas y psicológicas graves.

El antecedente directo es el caso del preso político Julián Mazola, quien fue colocado deliberadamente en la misma celda que Valdés Alonso por el Mayor Reboso como represalia por negarse a colaborar con la Seguridad del Estado.

Sobre Guilarte Ramírez, la activista es contundente: «Emilio es un abusador, que disfruta de golpear y denigrar a los presos, incluso con violencia sexual verbal».

Además, lo señala como uno de los responsables de las torturas contra el preso político Orlando Zapata Tamayo, quien murió el 23 de febrero de 2010 tras más de 80 días de huelga de hambre mientras estaba recluido en Guanajay, entre otras prisiones.

Gordero Monduy, por su parte, acumula un historial represivo documentado por defensores de derechos humanos desde al menos 2005 en ese mismo penal, con acusaciones de responsabilidad en la muerte de varios reclusos y de trabajar en complicidad con el Tribunal Provincial de Artemisa para fabricar causas contra opositores.

García Bacallao subraya que «esta práctica de permitir abusos sexuales en las prisiones es histórica y sistemática en Cuba», documentada por Human Rights Watch desde su informe de 1999.

El contexto es de represión sostenida: al menos 760 presos políticos del 11J permanecen encarcelados en Cuba según Justicia 11J, mientras que la cifra total de prisioneros políticos asciende a 1,250 personas según Prisoners Defenders.

Las condiciones en Guanajay han sido denunciadas de forma reiterada: un informe de junio de 2025 registró 160 denuncias de torturas en cárceles cubanas en el primer semestre del año, incluyendo 104 casos de negación de atención médica.

«En la prisión de Guanajay hay más de una docena de presos políticos en riesgo. ¡BASTA YA DE IMPUNIDAD!», concluye García Bacallao en su denuncia.