Trump rompe récord de deportaciones, pero miles de inmigrantes viven con miedo en EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos aseguró este 20 de enero que el país se encamina hacia “otro año histórico” bajo la presidencia de Donald Trump, con récords en deportaciones, control fronterizo y reducción del tráfico de drogas.

Un comunicado difundido por la agencia detalla cómo, bajo la dirección de la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, el DHS “ha restablecido el estado de derecho” y alcanza cifras que demuestran tener la frontera más segura en la historia moderna del país.

Los datos oficiales indican que en 2025 casi tres millones de inmigrantes ilegales abandonaron Estados Unidos: alrededor de 2,2 millones por “autodeportación” y más de 675.000 por expulsión directa de las autoridades migratorias.

El informe también destaca que el tráfico de fentanilo en la frontera sur se redujo “a más de la mitad” respecto al año 2024, y la Guardia Costera decomisó suficiente cocaína “para matar a 177 millones de estadounidenses”.

Además, el DHS aseguró haber ahorrado a los contribuyentes más de 13.200 millones de dólares. En criterio de las autoridades, la actual administración consolida una “disuasión sostenida sin precedentes” en las detenciones fronterizas.

La frontera “más segura” y el costo humano

Desde mayo de 2025, la Patrulla Fronteriza no ha liberado a ningún inmigrante en territorio estadounidense. Las detenciones, que promedian menos de 9.000 al mes, representan —según el DHS— los niveles más bajos desde 1992.

En paralelo, la administración Trump impulsa nuevas barreras físicas y acuáticas financiadas por la Ley One Big Beautiful Bill, con más de 11.000 millones de dólares comprometidos hasta la fecha para reforzar el muro.

Sin embargo, detrás de los logros que celebra Washington, hay otra realidad menos visible, pues miles de familias quedan divididas por deportaciones aceleradas y redadas masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El DHS subraya que “el 70% de los arrestados son delincuentes convictos o con cargos penales”, pero organizaciones de derechos humanos y líderes comunitarios han denunciado que entre los detenidos figuran también trabajadores sin antecedentes criminales que habían vivido durante años en Estados Unidos, pagaban impuestos y mantenían a sus familias.

Durante la llamada Operación Honor del Ángel, ICE arrestó a más de 1.030 inmigrantes ilegales en apenas 14 días, amparado en la nueva Ley Laken Riley. Entre los arrestos hubo casos de pandilleros y criminales, pero también de migrantes sin historial violento, lo que ha generado un intenso debate sobre el alcance y la proporcionalidad de las medidas.

Un DHS más poderoso y con más personal

El comunicado del DHS celebra la contratación de 12.000 nuevos agentes y la firma de más de 1.200 acuerdos con gobiernos locales y estatales que ahora colaboran directamente con ICE bajo la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Estos acuerdos tienen nombres conocidos como Alligator Alcatraz en Florida o Louisiana Lockup, centros para inmigrantes que han ampliado la capacidad de detención “por miles” de plazas.

Para la administración Trump, estas medidas han traído “ciudades más seguras, alquileres más baratos y salarios más altos”, pero para activistas y comunidades migrantes, representan una política de persecución que criminaliza a quienes llegaron escapando de la violencia o de crisis económicas en sus países, muchos de ellos latinoamericanos y específicamente cubanos.

Mientras el DHS presume de cifras récord, la pregunta que se plantean muchos defensores de inmigrantes es si esa “frontera más segura” se está construyendo a costa del sufrimiento humano y del sueño americano de millones que siguen viendo en Estados Unidos una tierra de libertad y oportunidades.