Operación de ICE en Florida: Deportarán a cuatro cubanos con antecedentes por homicidio y otros delitos violentos

Cuatro ciudadanos cubanos, con graves antecedentes penales que incluyen homicidios y otros delitos violentos, fueron arrestados en el sur de Florida por fuerzas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras agencias federales, y serán deportados de Estados Unidos.

ICE dio a conocer este martes la captura, entre el 9 y 12 de enero, de los inmigrantes indocumentados Nelson Vladimir González del Pino Rodríguez, Camilo Argüelles Mendoza, Yuri Estévez e Iván Hernández Montes, todos naturales de Cuba, a quienes presentó como “atroces” delincuentes extranjeros ilegales en el estado de Florida.

Captura de sitio web de ICE

Sobre ellos pesan, en conjunto, condenas por asesinato, agresión agravada a agentes del orden público, portación de un arma oculta, conducción bajo la influencia de alcohol o drogas (DUI) y robos, indicó el comunicado oficial.

González del Pino ha sido condenado por asesinato en segundo grado, múltiples agresiones con agravantes contra agentes del orden público, resistencia reiterada al arresto -con y sin violencia-, fuga de la custodia y varios cargos por manejar bajo los efectos del alcohol.

Cumplió importantes condenas de prisión, incluida una de 10 años por asesinato y agresión con agravantes contra un agente de policía. ICE y la ATF (Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) lo arrestaron en la ciudad de Hialeah, el pasado día 12.

El violento prontuario de Argüelles le valió múltiples condenas: por homicidio -un delito grave- 20 años de cárcel; hurto y fraude, 15 años por cada uno; agresión y resistencia a un oficial, cinco años por cada uno.

ICE, HSI (Investigaciones de Seguridad Nacional) y la DEA (Administración para el Control de Drogas​) lo arrestaron en Miami, también el 12 de enero.

Ese mismo día, agentes de ICE detuvieron a Estévez en la ciudad de Hollywood. Este cubano ha sido condenado por homicidio, intento de asesinato premeditado y porte de arma oculta. Las autoridades advirtieron que todos sus delitos son graves e implican violencia o armas.

Según el comunicado, cumplió al menos tres años de prisión por tentativa de asesinato y cargos de posesión de armas.

Hernández fue detenido y puesto bajo custodia de ICE el 9 de enero. Sus antecedentes abarcan agresión agravada a un oficial de policía y delitos contra la propiedad, como robo de vehículos, hurto y posesión de herramientas para robo.

Además, cometió una amplia serie de delitos que involucran fuga, resistencia al arresto y uso de identificación falsa, y cargos adicionales relacionados con violencia, robo y obstrucción.

Los cuatro detenidos permanecerán bajo custodia de ICE hasta que sean deportados de EE.UU., advirtieron las autoridades.

En la identificación y arresto de los cubanos tomaron parte agentes de ERO (Operaciones de Deportación y Control de Inmigración) y de HSI de ICE, a los que se unieron oficiales de la DEA y la ATF.