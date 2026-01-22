Operación de ICE en Florida: Deportarán a cuatro cubanos con antecedentes por homicidio y otros delitos violentos

Vídeos relacionados:
Cuatro ciudadanos cubanos, con graves antecedentes penales que incluyen homicidios y otros delitos violentos, fueron arrestados en el sur de Florida por fuerzas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras agencias federales, y serán deportados de Estados Unidos.
ICE dio a conocer este martes la captura, entre el 9 y 12 de enero, de los inmigrantes indocumentados Nelson Vladimir González del Pino Rodríguez, Camilo Argüelles Mendoza, Yuri Estévez e Iván Hernández Montes, todos naturales de Cuba, a quienes presentó como “atroces” delincuentes extranjeros ilegales en el estado de Florida.
Sobre ellos pesan, en conjunto, condenas por asesinato, agresión agravada a agentes del orden público, portación de un arma oculta, conducción bajo la influencia de alcohol o drogas (DUI) y robos, indicó el comunicado oficial.
González del Pino ha sido condenado por asesinato en segundo grado, múltiples agresiones con agravantes contra agentes del orden público, resistencia reiterada al arresto -con y sin violencia-, fuga de la custodia y varios cargos por manejar bajo los efectos del alcohol.
Cumplió importantes condenas de prisión, incluida una de 10 años por asesinato y agresión con agravantes contra un agente de policía. ICE y la ATF (Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) lo arrestaron en la ciudad de Hialeah, el pasado día 12.
Lo más leído hoy:
El violento prontuario de Argüelles le valió múltiples condenas: por homicidio -un delito grave- 20 años de cárcel; hurto y fraude, 15 años por cada uno; agresión y resistencia a un oficial, cinco años por cada uno.
ICE, HSI (Investigaciones de Seguridad Nacional) y la DEA (Administración para el Control de Drogas) lo arrestaron en Miami, también el 12 de enero.
Ese mismo día, agentes de ICE detuvieron a Estévez en la ciudad de Hollywood. Este cubano ha sido condenado por homicidio, intento de asesinato premeditado y porte de arma oculta. Las autoridades advirtieron que todos sus delitos son graves e implican violencia o armas.
Según el comunicado, cumplió al menos tres años de prisión por tentativa de asesinato y cargos de posesión de armas.
Hernández fue detenido y puesto bajo custodia de ICE el 9 de enero. Sus antecedentes abarcan agresión agravada a un oficial de policía y delitos contra la propiedad, como robo de vehículos, hurto y posesión de herramientas para robo.
Además, cometió una amplia serie de delitos que involucran fuga, resistencia al arresto y uso de identificación falsa, y cargos adicionales relacionados con violencia, robo y obstrucción.
Los cuatro detenidos permanecerán bajo custodia de ICE hasta que sean deportados de EE.UU., advirtieron las autoridades.
En la identificación y arresto de los cubanos tomaron parte agentes de ERO (Operaciones de Deportación y Control de Inmigración) y de HSI de ICE, a los que se unieron oficiales de la DEA y la ATF.
Preguntas frecuentes sobre la deportación de cubanos con antecedentes penales en EE.UU.
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué ICE está deportando a cubanos con antecedentes penales?
ICE está deportando a cubanos con antecedentes penales como parte de una campaña federal para expulsar a inmigrantes indocumentados considerados una amenaza para la seguridad pública. Esta acción forma parte de la política migratoria de la administración de Donald Trump, que prioriza la deportación de extranjeros con historial delictivo.
¿Cuáles son los delitos que han cometido los cubanos deportados por ICE?
Los cubanos deportados por ICE han cometido delitos graves como homicidio, agresión agravada, portación de armas, conducción bajo la influencia de alcohol o drogas, y robos. Estos delitos son considerados una amenaza para la seguridad pública en Estados Unidos.
¿Qué sucede si el gobierno de Cuba no acepta a los deportados?
Cuando el gobierno de Cuba no acepta a los deportados, Estados Unidos ha optado por enviar a estos inmigrantes a terceros países con los que mantiene acuerdos de cooperación migratoria. Esto ha sido motivo de críticas debido a los riesgos que enfrentan los deportados en estos destinos alternativos.
¿Cómo ha afectado la política migratoria de Trump a los inmigrantes cubanos en EE.UU.?
La política migratoria de Trump ha intensificado la detención y deportación de inmigrantes cubanos con antecedentes penales. Más de 42,000 cubanos tienen órdenes de deportación en EE.UU., y la administración ha reforzado los operativos para expulsar a aquellos indocumentados considerados peligrosos.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.