Sandro Castro: "No existe mayor felicidad en mi corazón que ayudar a mi Cuba"

Sandro Castro, nieto de Fidel Castro conocido en redes como «El Vampirach», publicó este lunes en su cuenta de Instagram una nueva declaración sobre su iniciativa de repartir comida en La Habana: «No existe mayor felicidad ahora mismo en mi corazón que ayudar a mi Cuba».

El post, acompañado de un vídeo que recoge momentos en los que distribuye alimentos por la capital, representa la tercera entrega desde que en días recientes publicó el primer video repartiendo cajitas de comida a personas en situación de vulnerabilidad en calles deterioradas de la capital.

En aquel momento, Castro declaró: «Vamos a poner feliz el corazón de muchas personas», y al cierre añadió: «esto es un contenido que lo hicimos de corazón e invito a todos a que se unan conmigo a ayudar a personas necesitadas».

Luego, tras la respuesta positiva de sus seguidores, Castro anunció que continuaría y ampliaría la iniciativa trabajando junto a influencers, personas del sector privado y particulares: «Para mi Cuba y la Cuba de todos nosotros».

Las imágenes del reparto muestran arroz con vegetales servido en recipientes de poliestireno, con personas mayores y niños esperando recibir la comida frente a edificios coloniales y palmeras de La Habana.

Las reacciones al gesto de Sandro Castro están marcadas, en su mayoría, por el respaldo a la acción de repartir comida a personas vulnerables. Decenas de usuarios aplauden la iniciativa y destacan su impacto inmediato: “no importa de dónde venga, lo importante es la acción”, “por lo menos alguien comió ese día” o “está haciendo más que muchos”. Otros subrayan el valor simbólico de visibilizar la crisis: “sus caras de tristeza y hambre” o “esto muestra la realidad de Cuba”. También abundan los mensajes de ánimo: “sigue así”, “bendiciones” y “más contenido como este”.

Ese respaldo, sin embargo, no es completamente acrítico. Una parte de los comentarios —menos numerosa, pero más contundente— cuestiona la intención detrás del video. Algunos usuarios hablan de “circo”, “marketing” o “lavado de imagen”, y ponen en duda la autenticidad del gesto: “dar de comer y subirlo a redes no es ayudar, es usar” o “¿por qué ahora y no antes?”. También aparece la crítica a la exposición pública de la caridad: “si es de corazón no hay necesidad de publicarlo”.

El componente político atraviesa buena parte del debate. Muchos comentarios, incluso los que reconocen la acción, recuerdan el contexto del país y el papel del sistema: “el pueblo no quiere migajas, quiere libertad”, “eso no resuelve el problema de Cuba” o “esa hambre la provocó tu familia”. Otros van más allá y le piden una postura más clara: “di ‘abajo la dictadura’” o “ayuda a los presos políticos”. Aun así, algunos usuarios separan al individuo de su apellido: “él no eligió nacer en esa familia” o “las acciones valen más que la sangre”.

En conjunto, el tono predominante es de apoyo pragmático: muchos cubanos valoran cualquier ayuda concreta en medio de la escasez, aunque no pierden de vista el trasfondo estructural del problema. Como resumió un comentario: “sea cual sea la razón, lo importante es que quien lo necesita reciba el beneficio”. Esa mezcla de gratitud, desconfianza y exigencia refleja tanto la polarización política como la urgencia cotidiana que se vive en la isla.

La iniciativa solidaria de Castro ocurre en un contexto de grave crisis humanitaria en Cuba, con escasez extrema de alimentos, apagones masivos y colapso del transporte por falta de combustible.

El nieto de Fidel Castro lleva meses en el centro del debate público. En marzo, The New York Times publicó un extenso perfil sobre él, y en entrevistas a CNN en Español y NBC criticó a Díaz-Canel, se declaró «revolucionario sí, comunista no» y afirmó que «la mayoría de los cubanos quiere capitalismo, no comunismo».

Más allá de la polémica que rodea su apellido, el gesto de Sandro Castro ¡vuelve a poner el foco en una realidad que millones de cubanos enfrentan a diario: la dificultad para acceder a algo tan básico como un plato de comida. Las imágenes de ancianos y niños recibiendo alimentos en las calles de La Habana, junto a la avalancha de reacciones, reflejan tanto el impacto inmediato de la iniciativa como la profundidad de una crisis que trasciende cualquier acción individual.

En ese contraste —entre la ayuda puntual y la magnitud del problema— se resume buena parte del debate. Para muchos, no se trata solo de valorar el gesto, sino de cuestionar las causas que han llevado a que escenas como estas se vuelvan cotidianas en Cuba. Más allá de intenciones o interpretaciones, lo que queda es una imagen difícil de ignorar y un reclamo cada vez más extendido: que la solución no pase por actos aislados, sino por cambios reales que devuelvan dignidad y estabilidad a la vida en la isla.