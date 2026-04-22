Tras repartir comida, Sandro Castro anuncia que seguirá su 'ayuda humanitaria': "Para mi Cuba y la de todos nosotros"

Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, publicó en sus historias de Instagram un video en el que anuncia que continuará con su iniciativa de "ayuda humanitaria y solidaridad" en Cuba, días después de aparecer repartiendo cajitas de comida a personas en situación de vulnerabilidad en calles deterioradas de La Habana.

En el mensaje, Castro se mostró satisfecho con la respuesta de sus seguidores al video del reparto, publicado el pasado lunes, y adelantó que ampliará el alcance de sus acciones solidarias.

"Buenos días para todos, estoy muy contento porque he visto sobre el último contenido mío que he subido, que todos mis seguidores han reaccionado de manera positiva, muy bonita, y muchas personas quieren sumarse en esta ayuda humanitaria y de solidaridad", dijo Castro en la grabación.

El nieto de Fidel Castro anunció que en los próximos días trabajará junto a influencers, personas del sector privado y personas naturales para continuar lo que describió como "proyectos de corazón", cerrando con la frase: para MI Cuba y la Cuba de todos nosotros.

El video del reparto de comida del pasado lunes, en el que Castro decía vamos a poner feliz el corazón de muchas personas, generó cientos de comentarios y un intenso debate político en redes sociales en pocas horas.

Las reacciones a aquel primer video estuvieron profundamente divididas. Entre los críticos, varios usuarios señalaron la contradicción entre el gesto y el apellido que porta: "Arreglando lo que el abuelo destruyó", escribió uno. Otros fueron más directos: "Asere, si de verdad quieres ayudar, dile a tu familia que se vaya de Cuba. Cuba no necesita limosna, necesita libertad." Una frase resumió el escepticismo de muchos: "La solidaridad se ejerce en privado, si no se convierte en humillación."

Sin embargo, otra parte de sus seguidores aplaudió el gesto con mensajes como "Eres diferente al resto de tu familia".

El anuncio llega en un momento de alta exposición mediática para Castro, de 33 años. A finales de marzo concedió una entrevista a CNN en Español en la que criticó a Díaz-Canel —no está haciendo un buen trabajo— y afirmó que la mayoría de los cubanos quiere capitalismo, no comunismo. En esa misma entrevista reveló haber sido citado a interrogatorio por la Seguridad del Estado a causa de sus videos satíricos.

El contexto en el que se producen estas acciones es el de una Cuba sumida en una profunda crisis humanitaria, con escasez generalizada de alimentos, apagones masivos y deterioro urbano acelerado, producto de 67 años de dictadura comunista.

Castro es propietario del bar EFE en el Vedado habanero, cuyo consumo mínimo por mesa asciende a 15,000 pesos cubanos, equivalente a aproximadamente dos meses del salario promedio cubano, lo que alimenta las dudas de quienes ven en el reparto de comida una estrategia de imagen antes que un acto genuino de solidaridad.