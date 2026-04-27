Cubanos que entraron a EE.UU. con CBP One reciben notificación de revocación de sus paroles

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Migrantes cubanos que ingresaron a Estados Unidos mediante la aplicación CBP One durante la administración Biden empezaron a recibir el fin de semana nuevas notificaciones del Departamento de Seguridad Nacional, informándoles la terminación de su libertad condicional (parole), en lo que representa la tercera ronda de revocaciones impulsada por la administración Trump.

El periodista Daniel Benítez compartió en Facebook fotos de las cancelaciones enviadas a algunos cubanos.

Captura de Facebook / Daniel Benítez

"Hay que recordar que una jueza ordenó al gobierno del Presidente Donald Trump reactivar los paroles que había cancelado", señaló.

Los documentos, fechados el 24 de abril y emitidos en papel membretado del DHS desde Washington, citan el memorando del comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Rodney Scott, firmado el 21 de abril, como base legal para la nueva cancelación.

La reacción de los afectados refleja angustia e indignación.

"Ayer dormí siendo legal y hoy me desperté ilegal", escribió un cubano residente en Miami. "Dios mío, un día legales y al siguiente indocumentados", expresó otra en Houston. Una tercera desde California cuestionó: "¿Cuántas veces lo van a revocar? Esta gente hacen con las leyes lo que le da la gana".

Algunos migrantes también reportaron irregularidades. Una residente en Tampa señaló que la notificación le llegó a un correo que ella no suele usar. "El destinatario está un poco raro, además, deja responder el correo, y cuando es oficial no se puede".

La notificación oficial recibida establece que "el DHS ha determinado que el propósito para el cual se autorizó su libertad condicional se ha cumplido y que ni razones humanitarias urgentes ni un beneficio público significativo justifican la continuación de su libertad condicional caso por caso".

El documento también advierte que cualquier beneficio asociado al parole, incluida la autorización de trabajo, queda igualmente cancelado, salvo que el beneficiario tenga derecho a ese beneficio por una vía legal independiente.

Además, el DHS insta a los afectados a salir del país: "Si debe abandonar Estados Unidos, el DHS le recomienda que lo haga de inmediato por su cuenta. Puede usar la aplicación móvil CBP Home en su teléfono para notificar al DHS su intención de salir".

Esta nueva oleada se produce en medio de una intensa batalla judicial. El 31 de marzo, una jueza federal ordenó a Trump restaurar el estatus legal de los migrantes con parole CBP One, al determinar que las cancelaciones masivas de 2025 fueron ilegales por no cumplir con los requisitos procedimentales que exigen evaluaciones individualizadas.

La jueza Allison Burroughs, del Tribunal de Distrito de Massachusetts en Boston, determinó que el DHS no había demostrado, caso por caso, que los propósitos del parole habían sido cumplidos.

Ahora, el Departamento de Justicia informó al tribunal de Boston que emitiría estas nuevas notificaciones respaldadas en el memo de Scott, en lo que abogados de los migrantes califican como un intento deliberado de evadir la orden judicial.

No es la primera vez que los cubanos con parole CBP One enfrentan esta situación.

En marzo de 2025, la administración Trump revocó los permisos de trabajo de los beneficiarios, dejando a miles en mayor vulnerabilidad económica. En mayo de ese año, la Corte Suprema permitió a Trump continuar con las revocaciones mientras el caso seguía su curso legal.

El programa CBP One permitió que más de 900,000 migrantes ingresaran a EE.UU. entre mayo de 2023 y enero de 2025 con paroles humanitarios de dos años, de los cuales aproximadamente 110,240 eran cubanos.

Abogados de inmigración recomiendan a los cubanos afectados por la revocación del parole no abandonar el país sin consultar primero con un especialista y explorar la Ley de Ajuste Cubano si llevan más de un año en EE.UU.

Una audiencia clave está programada para el 6 de mayo ante la jueza Burroughs, que podría volver a bloquear esta tercera ronda de cancelaciones.