El video en topless de la modelo cubana Amanda Rojas que encendió la polémica en Instagram

La modelo cubana Amanda Rojas ha vuelto a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales tras compartir un video en Instagram que no ha dejado indiferente a nadie.
En las imágenes, la joven aparece de rodillas en el suelo, de espaldas a la cámara, con el cabello suelto y en topless, realizando movimientos sugerentes frente a lo que parece ser un armario abierto.
El clip, de marcado tono provocativo, generó una avalancha de reacciones entre sus seguidores, evidenciando la división de opiniones que suele acompañar este tipo de contenidos.
“¿Qué acabo de ver?”, comentó un usuario sorprendido, mientras otro escribió: “Un derretirse”. Sin embargo, no faltaron las críticas: “Esta mujer ya no sabe qué hacer” o “Un video sin sentido y demasiado sexual”, señalaron algunos internautas.
Otros usuarios salieron en defensa de la modelo con mensajes de apoyo: “No escuches a estas feministas liberales celosas que te odian”, “Bebé eres muy hermosa” y “Estupenda, bellísima”.
También hubo comentarios más ácidos y sarcásticos, como: “¿Qué te pasa, honestamente? Ni siquiera sexy. ¡Simplemente raro!”, “Amandaaaa se te subió un borrador” o “Ahora sí la perdimos. La Britney de Cuba”.
La publicación vuelve a poner sobre la mesa el debate en torno a los límites del contenido en redes sociales y el papel de las figuras públicas, porque siempre habrá seguidores y detractores, quienes aplauden y elogian la belleza y quienes optan por la crítica mordaz y sin filtros.
Preguntas frecuentes sobre la polémica de Amanda Rojas en Instagram
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el video de Amanda Rojas en topless generó tanta polémica en Instagram?
El video generó polémica debido a su tono provocativo y la división de opiniones que causó entre los seguidores de Amanda Rojas. Mientras algunos usuarios lo consideraron un acto de belleza y expresión personal, otros lo criticaron por ser excesivamente sexual y sin sentido.
¿Cómo se relaciona el caso de Amanda Rojas con otros debates sobre el uso de redes sociales por figuras públicas cubanas?
El caso de Amanda Rojas se inserta en un contexto más amplio de debate sobre el papel de las figuras públicas cubanas en redes sociales, sobre todo en términos de expresión personal y responsabilidad social. Otros casos similares incluyen influencers que usan su plataforma para abordar temas políticos o sociales, lo que provoca tanto apoyo como controversia.
¿Qué otras figuras públicas cubanas han estado en el centro de debates similares en redes sociales?
Figuras como Amanda Tarajano, Flor de Cuba y Samantha Hernández han sido protagonistas de debates relacionados con sus publicaciones en redes sociales. Estos debates suelen girar en torno a la expresión personal, la política y la percepción pública de las figuras cubanas.
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