El video en topless de la modelo cubana Amanda Rojas que encendió la polémica en Instagram

La modelo cubana Amanda Rojas ha vuelto a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales tras compartir un video en Instagram que no ha dejado indiferente a nadie.

En las imágenes, la joven aparece de rodillas en el suelo, de espaldas a la cámara, con el cabello suelto y en topless, realizando movimientos sugerentes frente a lo que parece ser un armario abierto.

El clip, de marcado tono provocativo, generó una avalancha de reacciones entre sus seguidores, evidenciando la división de opiniones que suele acompañar este tipo de contenidos.

Captura Instagram / Amanda Rojas

“¿Qué acabo de ver?”, comentó un usuario sorprendido, mientras otro escribió: “Un derretirse”. Sin embargo, no faltaron las críticas: “Esta mujer ya no sabe qué hacer” o “Un video sin sentido y demasiado sexual”, señalaron algunos internautas.

Otros usuarios salieron en defensa de la modelo con mensajes de apoyo: “No escuches a estas feministas liberales celosas que te odian”, “Bebé eres muy hermosa” y “Estupenda, bellísima”.

También hubo comentarios más ácidos y sarcásticos, como: “¿Qué te pasa, honestamente? Ni siquiera sexy. ¡Simplemente raro!”, “Amandaaaa se te subió un borrador” o “Ahora sí la perdimos. La Britney de Cuba”.

La publicación vuelve a poner sobre la mesa el debate en torno a los límites del contenido en redes sociales y el papel de las figuras públicas, porque siempre habrá seguidores y detractores, quienes aplauden y elogian la belleza y quienes optan por la crítica mordaz y sin filtros.