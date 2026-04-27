¡Un grito unánime por Cuba! Jacob Forever emociona en el Watsco Center cantando "Puente Libertad" junto a El Chacal y Yotuel

El concierto de Jacob Forever este fin de semana en el Watsco Center de Miami dejó un momento que muchos ya consideran histórico. En medio de la euforia del público, el reguetonero cubano sorprendió al invitar al escenario a El Chacal y a Yotuel para interpretar juntos “Puente Libertad”, un tema profundamente cargado de simbolismo.

La reacción no se hizo esperar. Cientos de cubanos presentes en el recinto se pusieron de pie y comenzaron a cantar a coro una canción que se ha convertido en un auténtico grito de libertad para la isla. La emoción fue palpable en cada rincón del lugar, donde la música se transformó en un lenguaje común de esperanza.

“Puente Libertad” imagina un futuro sin dictadura, en el que exista un puente real entre Miami y La Habana. La interpretación conjunta de los tres artistas reforzó ese mensaje, convirtiendo el escenario en un espacio de unión para la comunidad cubana en el exilio.

El momento destacó también por el peso simbólico de sus protagonistas, todos vinculados a causas y mensajes en favor de la libertad de Cuba. La ovación cerrada del público dejó claro que la canción trasciende lo musical y conecta con una realidad que sigue marcando a millones de cubanos.

Más allá del espectáculo, la interpretación de “Puente Libertad” se consolidó como el instante más emotivo de la noche, recordando el poder de la música para unir, denunciar y mantener viva la esperanza de una Cuba libre sin dictadura