Marco Rubio advierte: Un colapso en Cuba sería un problema directo para EE.UU.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha lanzado una de las advertencias más claras hasta la fecha sobre la situación en Cuba y sus posibles consecuencias para Washington.

Durante una entrevista ofrecida en el Departamento de Estado este 27 de abril, el funcionario describió a la isla como un foco de inestabilidad regional, cuyo deterioro podría impactar directamente en la seguridad estadounidense.

Rubio no solo dibujó un diagnóstico severo del presente cubano, sino que también delimitó los escenarios que, a su juicio, enfrenta el país caribeño: un colapso total o una transformación que, según dijo, resulta improbable bajo el actual liderazgo.

«Un Estado fallido» a 90 millas de EE.UU.»

En su intervención, Rubio definió a Cuba en términos contundentes: «Cuba es dos cosas en este momento. En primer lugar, es un Estado fallido».

Según explicó, la isla «en realidad no tiene una economía real, por lo que su población vive en una miseria extrema y tampoco goza de libertades políticas».

El secretario de Estado insistió en que la gravedad del caso cubano no radica únicamente en su crisis interna, sino en su proximidad geográfica y en su papel dentro del tablero geopolítico.

«Está literalmente a 90 millas de Cayo Hueso… así que está muy cerca, y es importante porque se encuentra dentro de nuestro hemisferio», subrayó.

A ese factor se suma, según Rubio, la presencia de potencias rivales: «Es un país que acoge a adversarios y competidores. Los chinos, los rusos y otros utilizan habitualmente a Cuba para sus propios fines».

El riesgo de un colapso: Impacto directo en EE.UU.

El punto más crítico de sus declaraciones llegó al abordar las posibles consecuencias de un agravamiento de la crisis cubana.

Rubio planteó un escenario que, lejos de ser abstracto, considera una amenaza directa.

«Solo hay dos cosas que pueden pasar en Cuba. La primera es el colapso total», afirmó.

Pero inmediatamente aclaró por qué ese desenlace preocupa especialmente a Washington: «Un colapso humanitario a 90 millas de nuestras costas, en un país de 11 ó 12 millones de personas, no es algo bueno para Estados Unidos».

Con esa frase, el jefe de la diplomacia estadounidense dejó claro que el deterioro de Cuba no es visto como un problema aislado, sino como un fenómeno con potencial de generar crisis migratorias, tensiones regionales y desafíos de seguridad en territorio estadounidense.

Reformas «imposibles» bajo el actual gobierno

Frente a ese escenario, Rubio señaló que la única alternativa al colapso sería una mejora económica, pero descartó que esta pueda producirse bajo las actuales autoridades cubanas.

«La otra posibilidad es que la situación mejore. Pero para que mejore, necesitan reformas económicas muy sustanciales y serias. Esas reformas económicas serias son imposibles con esta gente al mando», sostuvo.

El secretario de Estado fue más allá al cuestionar la capacidad y las prioridades del liderazgo cubano.

«No solo son incompetentes en materia económica. Han extendido la alfombra roja a los adversarios de Estados Unidos para que operen dentro del territorio cubano en contra de nuestros intereses nacionales con total impunidad», aseveró.

Seguridad nacional y presencia extranjera en la isla

Otro de los ejes centrales de su advertencia fue la dimensión estratégica de Cuba para Estados Unidos. Rubio denunció que el gobierno cubano ha facilitado la presencia de actores extranjeros hostiles.

«No vamos a permitir que un ejército extranjero, ni un aparato de inteligencia o de seguridad, opere con impunidad a 90 millas de las costas de Estados Unidos», advirtió.

Las declaraciones de Rubio reflejan una visión en la que la crisis cubana trasciende el ámbito doméstico y se convierte en un asunto de seguridad hemisférica. La combinación de colapso económico, falta de libertades y presencia de potencias rivales sitúa a la isla como un punto crítico en la agenda de Washington.

En ese marco, la advertencia central del secretario de Estado resume la preocupación de su gobierno: el destino de Cuba no solo afecta a los cubanos, sino que, por su cercanía y contexto, podría convertirse en un desafío directo para Estados Unidos.